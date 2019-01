Deze Ford Sierra is groener dan een Tesla

Wellicht was de eigenaar van de auto de bekende Britse autocoureur Stirling Moss.

De kans dat je vandaag de dag een doodgewone Ford Sierra tegen het lijft loopt die in goede staat verkeert is eigenlijk nihil. De meeste Fords uit die tijd zijn ofwel vergaan of worden nog langzaam door roest opgevreten. Tenzij het een exemplaar betreft dat de moeite is om te bewaren, zullen auto’s van de Amerikaanse fabrikant mettertijd in steeds kleinere getallen achterblijven.

Het is dus niet heel vreemd dat de Ford Sierra in kwestie door de politie van Dortmund werd gevonden in een zeer twijfelachtige staat. Aanvankelijk stopten de agenten de bestuurder van de Sierra, die op wonderbaarlijke wijze nog rijden kon, maar nadere inspectie onthulde dat er meer aan de hand was.

Niet alleen was de auto bedekt in een onwaarschijnlijk dikke laag vuil bestaande uit mos en onkruid, ook zat er een barst in de ruit, hing de kentekenplaat op half zeven en was het glazen plafond op creatieve wijze “hersteld” met behulp van een rol duct tape. De gebreken hielden daar niet op, want ook de motor zat vol met vocht en de auto kon de remkracht niet evenredig verdelen.

De eigenaar van de rijdende biotoop mocht zijn auto nog wel naar huis rijden, maar aldaar werd het apparaat direcht uitgeschreven. Het is niet precies duidelijk wat er met de auto, of wat ervan over is gebleven, gaat gebeuren, behalve het feit dat hij zich de komende dagen nog verder zal ontbinden. Mogelijk hoeven de autoriteiten de overblijfselen slechts in de groene bak te stoppen en is daarmee de zaak afgedaan. De eigenaar zal op zoek moeten naar een nieuwe wagen.

Met dank aan Koos voor de tip!

Beeld: Polizei Dortmund