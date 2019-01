Dit hebben de Nederlandse BMW’s M850i gekost

Inmiddels rijden er al aardig wat van deze pittige 8 Series rond in Nederland, dus het is hoog tijd om ze eens onder de loep te nemen.

De nieuwe BMW 8 Serie heeft sinds de marktintroductie en zijn eerste optreden op de openbare wegen een flink aantal nekken weten te draaien. De auto is inmiddels bijna twee maanden verkrijgbaar en in deze periode zijn er een kleine reeks op Nederlands kenteken gezet. Met name de (voorlopig) machtigste uitvoering van de nieuwe 8 Serie valt goed in de smaak. In korte tijd zijn er twee volledige pagina’s op Autojunk volgeplaatst met de M850i. Voordat er straks tientallen van deze krachtbolides in ons land rijden, bekijken we hoeveel de eerste exemplaren hebben gekost.

Reken niet op zulke grote verschillen als bij de Ferrari 812 Superfast. Het mag dan een auto zijn van bijna twee ton (instapprijs M850i is 169.447 euro), qua opties kunnen klanten niet zo uitgebreid spelen als in Maranello. Overigens spreekt het voor zich dat ieder van deze M850i’s voorzien is van dezelfde krachtbron: een 530 pk sterke 4,4-liter V8. Hiermee snelt de auto in 3,7 seconden naar de 100 km/u.

XB-315-R – 181.153 euro

De goedkoopste is een relatief simpel exemplaar dat gehuld is in een zwarte tint. Gelukkig is dat geen voorbode voor wat komen gaat, toch? Toch! Wellicht…



XJ-366-B – 183.627 euro

Uitgerekend een AMG-fan vond deze net zo zwarte M850i in een Amsterdamse garage. Het zwarte gedaante was omsingeld door een B-Klasse en een 911, maar daarbij stond hij wel degelijk zijn mannetje.



TZ-521-V – 184.759 euro

De eigenaar van deze rappe 8 Serie stond overduidelijk even op de parkeerplaats, want liefst drie van jullie liepen hem daar tegen het lijf! Jammer genoeg was ook dit exemplaar niet uitgerust in een spectaculaire lakkleur, maar droeg ook deze een zwarte jas.



XB-432-D – 186.922 euro

Verdomme, na drie voorbeelden zien we zowaar een Nederlandse M850i in een andere kleur. Zonde dat het ook hier geen Mineralweiss of Sonic Speed blauw betreft, maar een nog saaier grijs.

XB-382-L – 187.768 euro

Door de manier waarop het licht de garage bij InterClassics binnenvalt zou je denken dat dit een diepblauw exemplaar is, maar niets is minder waar. Nee, ook deze M850i van bijna 188.000 euro is zwart.



XG-636-D – 188.334 euro

Juist, ook deze is zwart.



TZ-806-Z – 189.944 euro

S.S.D.D.



TZ-304-S – 192.799 euro

Deze M850i, waarvan ontzettend puike foto’s van zijn geschoten, is gehuld in het zogenaamde Davitgrau.



TZ-290-F – 194.956 euro

De allerduurste M850i in deze lijst is per toeval ook de allereerste M850i op Nederlands kenteken die op Autojunk werd gezet. Destijds klikten jullie massaal op de foto van veelspotter @hhitalia.



BONUS! TZ-863-H – 193.424 euro

Dit fraaie exemplaar ken je natuurlijk uit onze eigen rijtest! Het is misschien niet de duurste in de lijst – al scheelt dat niet veel – de M850i in kwestie is wel degelijk de enige in het lijstje met een opvallende kleur. Jammer, maar logisch. Het is immers een persauto en die wordt nu eenmaal in de juiste verfemmer gedoopt. We hopen dat klanten die hun M850i binnenkort in ontvangst nemen voor een betere kleurstelling hebben gekozen.



Header: BMW M850i door de wasstraat, door @shelldewetering