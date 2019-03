Deze auto lijkt verdacht veel op een veel oudere creatie

Alsof sommige mensen in de toekomst kunnen kijken.

Auto’s ontwerpen, het lijkt een steeds moeilijker vak te worden. Iedereen vond de goede oude tijd zo mooi, dat vierkant de ondertoon voerde en grappige designfoefjes gebruikt werden om onderscheid aan te brengen. Tegenwoordig heeft elke auto rondingen, is alles veel groter en dikker en gaan ontwerpers steeds meer gewaagde stappen zetten. Het resultaat: de wind van voren.

Wat dat betreft is de Ferrari P80/C best een gave auto. Uiteraard moet vooral de aerodynamica een rol spelen, maar de auto zit niet bomvol met 20 koelgaten in de voorbumper, enorme luchthappers, et cetera. Sterker nog: de spitse voorkant doet enorm denken aan de supercars van weleer, die met klapkoplampen een enorm cleane voorkant konden krijgen.

De spitse voorkant doet ook denken aan een oude bekende. Die vinden we echter niet in de echte wereld, maar de virtuele wereld. Om hem te spotten moet je afreizen naar Los Santos, de virtuele speelstad van Grand Theft Auto V. De GTA-serie begon met grappige verbasteringen waar hier en daar bekende auto’s in te herkennen zijn, maar ondertussen draait de designstudio overuren om de auto’s enorm te laten lijken op echte voertuigen. Om copyright-redenen maken ze er altijd een mengelmoesje van, waardoor ze vrijer zijn om opvallende auto’s te creĆ«ren.

Door middel van Downloadable Content (DLC) zijn er veel updates naar GTA V gekomen, waardoor de game uit 2013 ondertussen een waar arsenaal heeft aan de nieuwste superauto’s. Recent kwam de Urus uit, die zit als neppe versie ook in GTA. En ook toen de Ford GT uitkwam in 2017, was Rockstar Games er als de kippen bij om een versie van die auto in de game te krijgen. Het werd de Vapid FMJ, aan de achterkant en qua vorm duidelijk gebaseerd op de GT, met achterlichten van een Ferrari 488 en de spitse voorkant van een Aston Martin Vulcan. Het resulteert in een gave bak, je zou haast willen zeggen dat hij, sowieso van voren, beter smoelt dan de echte Ford GT.

Maar wat nog opvallender is: kijk eens wat er gebeurt als je hem naast de vers onthulde Ferrari P80/C zet:





Beeld: GTA Fandom Wiki

De P80/C heeft sowieso wel wat weg van de Ford GT, maar de verbasteringen van Rockstar Games om de auto te laten afwijken zijn opvallend gelijk aan de P80/C. Kijk maar eens naar de GTA-oplossing voor de flying butresses, de spitse voorkant met de lage grille en grote luchtinlaten en de vorm van de cabine. Het grote verschil en profil is dat de achterkant van de P80/C naar boven loopt en overgaat in een soort spoiler (waar vervolgens weer een dikke spoiler bovenop staat), loopt de FMJ’s achterkant wat verder af naar beneden. Dat is het enige. Voor de rest zijn de auto’s krek eender.

Het lijkt alsof de designers van GTA in de toekomst hebben gekeken, of dat Ferrari juist ontwerp-onderdelen van de FMJ daadwerkelijk heeft gebruikt. Dat is verder helemaal niet schandalig, want het designteam van de game levert puik werk. Er zijn auto’s waarvan wordt beweerd dat ze beter smoelen dan de versie waarop ze gebaseerd zijn. Enfin, GTA is dan geen racegame, maar de verscheidenheid in auto’s (en dan vooral de balans tussen heftig racespul en normale Amerikaanse straatauto’s) zorgt voor een leuk contrast in het straatbeeld. We zijn benieuwd wat de developers met GTA VI gaan doen, al duurt dat nog even.