Deze BMW MH5 700 heeft 723 pk

Hm, MH5?

Jazeker, de nieuwe F90 M5 (rijtest) is namelijk langsgeweest bij Manhart en die hebben zoals te doen gebruikelijk een ‘H’ toegevoegd aan de naam. Maar dat is uiteraard niet de enige wijziging die ze hebben doorgevoerd aan de M5, want de auto heeft er ook een dikke 100 pk extra bijgekregen. Of nou ja, 98 stuks als je gaat tellen vanaf de 625 pk die de M5 CS te bieden heeft. De tuner belooft in ieder geval dat er 723 Pferde onder de kap zitten en laat tussen neus en lippen door weten dat dit een ‘voorzichtige schatting’ betreft.

Voor de rest is de MH5 uiteraard ook optisch aangepakt met extra carbon, een verlagingssetje van KW en de nodige spoiler(tje)s. Tevens kan je de auto laten voorzien van luide blèrpijpen van roestvrij staal. Ook dit is tot nu toe altijd vaste prik bij dit soort projectjes, maar wie weet hoe lang dat nog zo is. De fun police bedreigt extra decibels uit de uitlaat namelijk met uitsterven.

De onvolprezen Sjoerd van Stokkum ging ooit voor ons op pad met de vorige generatie Manhart MH5 (rijtest). Het is hard werken, maar iemand moet het doen. Misschien moeten we Wuppertal eens even opbellen om te vragen wanneer de nieuwe klaarstaat. Tot het zover is, kan je je vast vergapen aan de plaatjes, in de gallery!