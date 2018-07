Mercedes: F1 line-up voor 2019 in kannen en kruiken

Niki grijpt de koe bij de horens.

Lange tijd leek de F1-rijderscarrousel om Daniel Ricciardo te draaien dit jaar, maar we hadden het mis. Lewis Hamilton stal de donder van de Australiër door maar te blijven wachten met het zetten van zijn handtekening onder een nieuw contract bij de driepuntige ster. Tsja, als iemand je vraagt of je 120 miljoen wil hebben en drie jaar lang in zijn supersnelle auto wil racen, moet je daar natuurlijk wel even heel goed over nadenken.

De besluiteloosheid van Lil’ Lewis leidde tot besluiteloosheid bij Ricciardo en verlamde de markt. Maar nu Daniel voor zijn ‘enige optie‘ lijkt te gaan, acht Hammie de tijd kennelijk ook rijp om uitsluitsel te geven. Althans, helemaal officieel is het allemaal nog niet, maar Niki Lauda heeft aan de Oostenrijkse zender ORF te kennen gegeven dat het huidige duo bestaande uit Hamilton en Bottas volgend jaar ook weer ‘gewoon’ voor Mercedes zal uitkomen in de F1. En als Niki zijn woord geeft, dan houdt hij zich daaraan.

Realistisch gezien is dit vooral goed nieuws voor Bottas, want dat Hamilton mocht blijven als hij dat wilde wisten we natuurlijk wel. Valtteri daarentegen stond na vorig jaar een beetje onder druk. Hij deed nét voldoende om zijn stoeltje te houden, maar de toch al redelijk pigmentarme Fin verbleekte met name in het midden van het seizoen behoorlijk in vergelijking met LH44. De jonge beschermelingen van Merc (in de vorm van Ocon en Wehrlein) mochten daarom even hopen op een zitje, maar dat ging dus niet door. Bottas kreeg een nieuwe deal voor één jaar.

Dit jaar heeft BOT er gelukkig voor hem een tandje bij kunnen zetten. Zonder zijn uitvalbeurt vanaf de leiding in de race in Azerbeidzjan, de aanrijding met Vettel in Frankrijk en zijn uitvalbeurt met pech in Oostenrijk zou hij zelfs serieus meedoen om de knikkers dit jaar. Goed, de als-dans helpen Bottas niks op de baan, maar wel als het aankomt om het afdwingen van een nieuw contract.

De verlenging van ‘Bassie en Adriaan’ betekent automatisch ook dat er voor anderen wederom geen plaats is in een Silberpfeil volgend jaar. Althans niet in races. Dat is dus een hard gelag voor Ocon, Wehrlein en nieuwe man George Russell. Dat Ocon niet door kan schuiven betekent immers dat zijn zitje bij Force India (of hoe het team dan ook mag heten volgend jaar) zeer waarschijnlijk ook bezet blijft. Voordat je het weet gaat dit een aantal jaar zo door en is ‘je moment gepasseerd’ als nieuweling, vraag dat maar aan Nick Heidfeld.

Voor ons fans is het eveneens jammer dat Mercedes de boel niet een beetje opschudt. Nieuw bloed in de beste auto’s is altijd interessant, evenals nieuwe matchups van teamgenoten. Of heb jij er vertrouwen in dat Bottas het Hamilton écht moelijk kan maken over een heel seizoen?