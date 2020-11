Deze BMW op Marktplaats is een satansap verbrander met 518 pk - Autoblog.nl

Collega @willeme kan nog een puntje zuigen aan deze zwaar getsjoeneerde diesel-Dreier op Marktplaats. De BMW heeft maar liefst 518 pk.

Collega @willeme is momenteel bezig enorme hoeveelheden steroïden te gebruiken. Niet voor zichzelf uiteraard, maar voor zijn dikke BMW E91 325d. Ik heb zelf al wat cijfertjes gezien maar ik zal de beste man het plezier niet afnemen dit zelf met jullie te delen. Ik kan al wel vast verklappen dat de resultaten je zullen verbazen.

Monster!!

Maar ook dat de witte Touring nog niet in de buurt komt van deze blauwe E46 die we vonden op Marktplaats. Tenminste, niet als de claim dat deze 518 pk heeft waar is. De auto wordt geadverteerd als ‘330D Lifestyle Edition 518pk 1000nm Hybrid Turbo 40000euro tuning MONSTER!!’. Minimaal dat ‘Hybrid’ gedeelte van die claim lijkt ons wat twijfelachtig. Als het ergens op slaat dan bedoelen ze waarschijnlijk het type turbo in de auto, dat wordt verder niet toegelicht. Maar hé, misschien zijn we verzuurde sceptici geworden als echte kenners van de okkaziemarkt.

BMW E46

De advertentie is namelijk in ieder geval eerlijk als het aankomt op de looks van de auto. De E46 is in principe natuurlijk de best geslaagde 3-Serie ooit qua looks, maar deze unit is qua optiek niet de mooiste. Dat heeft te maken met de aftermarket spiegels, maar wellicht ook simpelweg met het feit dat deze diesel Dampfhammer al 323.932 kilometer achter de rug heeft. Gaaf detail is wel het enkele ietwat lullig ogende eindpijpje op deze zespitter. Toch sympathieker dan vier stortkokers op een vierpitter.

518 pk en 1.000 pk op satansap

De 518 pk en 1.000 Nm die deze 330d er naar verluidt uitgooit, is volgens de verkoper te danken aan Van Vught Tuning. Zij hebben de auto opgebouwd en voorzien van een custom uitlaat van Simons, een LSD, andere injectoren, een Gtb2260vk turbo met ander billet wheel (speciaal gemaakt), inlaat EGR delete, andere map sensor, een custom intercooler, een hogedruk railpomp met andere dieselpomp, andere nokkenassen, nieuwe sterkere zuigers, een M3 subframe met de hele ophanging van de M3, een instelbare turbodruk boost controller en een speciale koppeling die alle power moet verwerken. In het interieur vind je kuipstoelen en een shortshifter met hydraulische handrem. Dat zou alles bij elkaar zo’n 40.000 Euro gekost hebben.

Koop dan?

Zoals (bijna) altijd bij tuning, ziet de voormalig eigenaar daar natuurlijk nu maar een fractie van terug bij verkoop. Het is immers ook een beetje de vraag of het hart en de andere organen van deze BMW nog een beetje oké zijn na alle steroïdenkuurtjes. Als jij daar wel vertrouwen in hebt, kan je de auto oppikken voor 9.950 Euro. Koop dan?