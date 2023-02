Volgens Volvo zullen brainlifts meer impact hebben dan facelifts zoals we deze kennen.

De facelift is een bekend fenomeen. Een nieuw model ontwikkelen is vrij prijzig, dus kun je niet om de drie jaar een compleet nieuw model introduceren. Dus wat doet een fabrikant? Simpel: die voert een facelift door. Even cosmetisch strak trekken, wat nieuwe techniek en het infotainmentsysteem oppoetsen en tada: het model in kwestie kan er weer eventjes tegenaan.

Maar er is een nieuw fenomeen: brainlifts. Het design van een auto is belangrijk, maar de technische updates zijn zo mogelijk belangrijker. De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Ga nu maar eens in een nieuwe BMW 5 Serie of Mercedes-Benz E-Klasse zitten. Dat waren ooit technologisch vooruitstrevende auto’s, maar zijn u behoorlijk verouderd als je het vergelijkt met wat BMW en Mercedes-Benz tegenwoordig kunnen doen.

Volvo: brainlifts belangrijker dan facelifts

Bij Volvo zien ze dit ook. Sterker nog, Volvo denkt dat brainlifts belangrijker zullen worden in de toekomst dan facelifts. Mocht je het woord brainlifts nog niet kennen, dan is dat niet zo gek. Bjorn Annwall heeft de term zojuist verzonnen.

Anwall is de commerciele directeur van Volvo Cars en hij is er van overtuigd dat de technologische updates véél belangrijker zullen zijn in de toekomst dan de traditionele facelifts. Volgens Anwall zullen de klanten veel meer voordelen ervaren met software updates dan hardware-wijzigingen. Dat meldt hij aan het Australische Car Expert.

Betekent dat Volvo de facelift helemaal gaat afdanken? Nee, zeker niet. Het merk begrijpt dat mensen graag ‘het nieuwe product’ hebben. Anwall haalt een voorbeeld aan over een shirt. Dat wat je nu aan hebt is anders dan drie jaar geleden. Maar de focus (en impact) zal voornamelijk zijn op het gebied van software.

Geld verdienen

Gaat Volvo nog meer doen? Jazeker, het Zweedse merk zal zich toeleggen op abonnementen. Dat gaan ze niet doen voor een paar euro om de stoelverwarming te activeren. Het gaat om substantiële upgrades waar Volvo dan geld voor vraagt. Maar wel een upgrade waar je echt een voordeel van ondervindt.

Denk aan autonome rijfuncties. In dat geval is het ook nog eens te begrijpen, want juist daarbij is software heel erg belangrijk. Met andere woorden: ook al kan het draaien op de hardware van de auto die je net hebt gekocht, dan nog kan het een paar jaar duren voor het geactiveerd kan worden.

Een goed voorbeeld van de brainlift is natuurlijk Tesla. Dat Amerikaanse merk bouwt al jarenlang dezelfde auto’s. Althans, dat zou je zeggen. Dankzij de technologische updrades die ze constant doorvoeren is een Tesla Model S uit 2013 een compleet andere auto dan eentje uit 2023, ondanks dat ze er bijna identiek uitzien.

