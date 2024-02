Twee dikke BMW’s in beslag genomen in Delft vanwege snelheid

Wat stereotype bevestigend weer dit…Eigenlijk zou de politie tegenwoordig BMW’s überhaupt niet meer mogen aanhouden wat dat betreft. Maar ja, twee units zijn in beslag genomen in Den Haag.

In de onderzoekjes waarbij mensen gevraagd worden naar ‘wie de grootste aso’s zijn’, scoren de Duitse drie altijd hoge ogen. In negatieve zin welteverstaan. Of dat helemaal eerlijk is, is altijd de vraag. Misschien hebben mensen gewoon een hekel aan hun baas, willen ze zelf stiekem ook zo’n ‘poenige’ Duitser, of is een X5 vroeger ooit over hun voet gerold. Maar het is een redelijk globaal verspreid fenomeen.

Sukkelen

Natuurlijk is het ook wel zo dat je zo’n Dickschiff liefst niet koopt om met 100 km/h over de A12 te sukkelen. Dat dood de geest immers nog sneller dan een lang verblijf in handen van de Goelag. Een beetje scheuren op zijn tijd is goed voor de ziel. Maar, om dat in Nederland te doen is tegenwoordig vol risico’s.

Afgepakt

De Verkeerspolitie Den Haag heeft bijvoorbeeld weer twee dikke BMW’s afgepakt van hun rechtmatige eigenaars. Het tweetal liep bij 210 op de klok nog steeds uit op de Beresteinlaan, waarna de po-po de achtervolging inzette. Onder andere met een andere dikke Duitser, namelijk de A6 SIV (Snel Interventie Voertuig).

SIV

De bestuurder van de A6 kon dus even legaal lekker scheuren over de Nederlandse wegen, met dan aan de BMW’s. Uiteindelijk werden de boosdoeners ingerekend in Delft, waar nog maar weer eens uit blijkt dat je best een stuk kan scheuren zonder ongelukken te maken. Maar ja natuurlijk; er had een kind kunnen oversteken. En ja, de twee hebben het ook wel behoorlijk bont gemaakt. De snelheidslimiet is tegenwoordig vaak absurd laag. Maar om ‘m dik te overschreiden met het dubbele, is ook wel een beetje veel van het goede.

OM

Door het laatste feit, zijn niet alleen de rijbewijzen, maar ook de auto’s van de BMW broeders in beslag genomen. Zo te zien gaat het om twee dikke Dreiers met M Sport pakketje. Formeel beslist het Openbaar Ministerie nu of de ‘goederen’ terug worden geven, in bewaring blijven of vernietigd worden. Goede zaak of knaak? Laat het weten, in de comments!