Een nieuwe Range Rover L322 is in de maak

Oude looks in een nieuw jasje met een Range Rover L322 van Velvet Motorworks.

De Range Rover L322 wordt door velen beschouwd als de laatste écht stijlvolle Range Rover. Niet te groot, nog net overzichtelijk, en een mooie balans tussen Britse luxe en serieuze terreinvaardigheid. Het is geen toevalligheid dat autofanaten als Jeremy Clarkson en Harry Metcalfe allebei nog in een L322 rijden.

Inmiddels zijn de eerste exemplaren ruim twintig jaar oud. De hoogste tijd voor een restomod, aldus het Estse bedrijf Velvet Motorworks. Zo’n gek idee is het niet. De aankoop van een oude Range Rover is een soort Russische roulette. Je kan zomaar geconfronteerd worden met eindeloze reparatiefacturen. Een restomod is dan wat veiliger.

Velvet Motorworks wil de L322 nieuw leven inblazen met een grondige herziening. Niet zomaar een opknapbeurt, maar een volledige strip-down en rebuild, gecombineerd met een vleugje retrokarakter. Het opvallendste verschil zit in de neus: de iconische vierkante koplampen en horizontale grille maken plaats voor ronde lampen en een verticale spijlengrille, geïnspireerd op de allereerste Range Rover. Oei, dat gaat niet iedere liefhebber mooi vinden.

Ook de bumpers en onderzijde zijn aangepast, met een pseudo-skidplate en een subtiele lift. Verder monteert Velvet nieuwe velgen met BFGoodrich all-terrain banden. Achteraan is de bumper opnieuw ontworpen en sluit de styling beter aan bij het nieuwe front.

Hoewel er nog geen interieurbeelden zijn, belooft Velvet een afwerking met handgemaakte materialen en technologische upgrades. Denk aan Apple CarPlay en moderne infotainment, waarmee de L322 eigenlijk weer helemaal bij de tijd is.

Onderhuids kiest men bewust voor de 4.2-liter V8 Supercharged uit de bouwjaren 2006-2009. Deze motor staat bekend als de betrouwbaardere optie vergeleken met de latere 5.0 V8. Dankzij upgrades aan inlaat, supercharger en motormanagement moet het vermogen richting 500 pk stijgen.

Daarbij komt een actief uitlaatsysteem waarmee de bestuurder kan schakelen tussen fluisterstil en bulderend V8-geweld. Net als al die bouwvakkers in hun RAM 1500.

Een betrouwbare Range Rover

Als je een “Range Rover L322” bingo speelt zal het woord “storingen” het altijd goed doen. Velvet belooft dat probleem aan te pakken. Oprichter Mihkel Külaots laat weten dat het complete elektrische systeem wordt herzien en waterdicht gemaakt op kritieke punten. De beruchte luchtvering krijgt betrouwbare aftermarket-onderdelen en de hele carrosserie wordt roestbestendig gemaakt.

De eerste prototype van de Velvet Motorworks L322 moet halverwege 2026 klaar zijn. Eind datzelfde jaar wil het bedrijf de eerste auto’s aan klanten afleveren. Nou, kom maar door dan.