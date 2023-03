Deze downsize Ferrari gaat uit productie

Wat moet je eigenlijk met een praktische downsize Ferrari?

In korte tijd heeft Ferrari zijn gamma enorm uitgebreid. Vroeger was het heel simpel: V8 sportwagen met middenmotor, tweezits V12, vierzits V12 en af en toe een supercar. Nu is het gamma van Ferrari omvangrijker dan dat van Renault.

Maar daar gaan de Italianen wat aan doen. Er gaat namelijk een downsize Ferrari uit productie. Het gaat om de Ferrari Portofino M. Het einde van het model is bevestigd door een Ferrari-woordvoerder aan de Amerikaanse kwaliteitspublicatie Road & Track.

Downsize Ferrari

In plaats van de Portofino M komt dan de vorige week aangekondigde Ferrari Roma Spider. Man, dat zag niemand aankomen! Oh, wacht: collega @loek opperde het al in de aankondiging van het model.

De Roma Spider is een vierzits cabriolet met V8 en achterwielaandrijving. Dus het lag niet meer dan in de lijn der verwachting dat Ferrari de Portofino zou laten vallen.

Nu is het wel zo dat er een mogelijk ‘karakterverschil’ is. De Roma is aanzienlijk sportiever dan de Portofino. We zijn dan ook benieuwd hoe de transformatie van cabrio naar coupé uitpakt.

Geen metalen klapdak

Nu is het allemaal ook niet zo’n cultuurschok in de showroom, denken wij zo. De Roma Spider heeft wel een afwijkende feature ten opzichte van de Portofino. Laatstgenoemde heeft een metalen klapdak, terwijl de Roma cabrio een stoffen kap heeft.

Daarmee volgt Ferrari de trend van andere automerken. Zo hebben de BMW 4 Serie, BMW Z4 en Mercedes-AMG SL weer een softtop. Die laatste is ook in ’63’ een directe concurrent voor de Roma Spider.

Andere concurrenten in dit segment zijn de Aston DB11 Volante V8, BMW M8 Competition Cabrio en de Porsche 911 Turbo Cabrio. De Jaguar F-Type P575R is een tweezitter, maar wel een leuk alternatief.

