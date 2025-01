Eerste exemplaren van de Auto van het Jaar staan op kenteken

De Alpine A290 bedoelen we dan. Ook verschenen de Hyundai Inster en de Audi S5 voor het eerst in het RDW-register.

Heb je ze al zien rijden, auto’s met het nieuwe H-kenteken? Op 30 december werd GZZ-99-Z, een Leapmotor T03, opgevolgd door HBB-01-B, een BYD Atto 3. En zo zijn we na bijna zeven maanden alweer door de eerste letter van ‘sidecode 11’ heen.

Ruim 50.000 kersverse personenauto’s werden in de laatste maand van 2024 voorzien van gele platen. Met prijskaartjes van € 17.135 voor een Dacia Sandero tot € 773.830 voor een Lamborghini Revuelto. Verschil moet er zijn, zeg maar.

Een zeer grote verscheidenheid dus, waarbij we ook weer een aantal nieuwe modellen mochten verwelkomen.

Vinfast VF6

In januari 2024 verscheen het merk VinFast voor het eerst in het RDW-register. En mocht je het nog steeds niet weten, het is geen Chinees merk, maar het komt uit Vietnam, waarbij er een samenwerking is met bedrijven zoals GM, BMW, Siemens en Chevrolet. Het ontwerp van de auto’s is zelfs afkomstig van Italiaanse ontwerpstudio’s zoals Pininfarina en Torino Design.

Enig idee waar de naam VinFast vandaan komt? Heeft het iets te maken met ‘snel’? Nee, totaal niet. VinFast is namelijk een soort afkorting van verschillende Vietnamese woorden:

Vi ệt N am(Vietnam)

ệt am(Vietnam) Ph ong Cách (Stijl; de ‘ph’ wordt als ‘f’ uitgesproken)

ong Cách (Stijl; de ‘ph’ wordt als ‘f’ uitgesproken) A n Toàn (Veiligheid)

n Toàn (Veiligheid) S áng Tạo (Creativiteit)

áng Tạo (Creativiteit) Tiên Phong (Pionier)

Toch is de Nederlandse interesse in de auto’s met het V-logo in de grille nog behoorlijk beperkt. Van de VF8, die in de klasse van de Audi Q4 zit, stonden er op 1 januari slechts 29 stuks op kenteken.

De VF6, die in december met 6 stuks voor het eerst op Nederlands kenteken kwam, is een kleinere cross-over die in het B-segment zit. Dat is echter wel een segment met zeer veel concurrentie. De prijs van de VF6 zal waarschijnlijk geen doorslaggevende factor zijn, die ligt op € 36.020 voor de Eco uitvoering (177 pk) en op € 40.520 voor de luxere en krachtigere (204 pk) Plus uitvoering, redelijk vergelijkbaar met concurrenten zoals de Kia EV3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Electric en Renault Mégane E-Tech.

Alpine A290

In november onderwierp Wouter de A290 al aan een rijtest, waarbij hij ook al aangaf dat je beter even kan doorsparen voor de GT Performance of de GTS. Dan heb je 40 pk meer en dat mag ook wel voor een leuke hothatch.

In december kwamen de eerste vier exemplaren van de A290 op kenteken, allemaal GTS-uitvoeringen met prijskaartjes van iets boven de € 46.000. Eentje in het wit, de anderen in het blauw. Van de Renault 5, samen met de Alpine A290 dus verkozen tot Auto van het Jaar 2025, stonden er op 1 januari al 365 stuks op gele platen. Het is wel interessant om te zien hoeveel kopers er zullen kiezen voor de Renault 5, of toch gaan voor de sportievere Alpine A290.

Hyundai Inster

Van een nieuw model in het B-segment gaan we door naar een nieuwe in het A-segment, de Hyundai Inster. Of INSTER zoals Hyundai dat zelf misschien liever ziet, maar dat vinden we nogal schreeuwerig.

Hyundai pakt het wel direct wat groter aan, want in december werden maar liefst 374 exemplaren door de RDW van een kenteken voorzien. Van € 23.500 voor de goedkoopste 42 kWh versie, tot bijna € 32.000 voor de duurste 49 kWh Evolve Sky Plus versie. Ook de kleuren zijn gelukkig wat vrolijker, ruim een kwart is geel of oranje. Toch wel leuk in zo’n verschrikkelijk grijze decembermaand.

Audi S5

De eerste exemplaren van de derde generatie van de Audi A5, ook wel bekend als de B10, verschenen in november op kenteken. In december was het de beurt aan de nieuwe S5. Twee stuks van de S5 Limousine werden op kenteken gezet, waarbij het prijskaartje een flink stuk hoger is dan van de reguliere A5: rond de € 120.000. Aangezien de basisprijs zo’n € 98.522 is, hebben de nieuwe eigenaren dus even goed naar de optielijst gekeken.

Hetzelfde geldt voor de eerste S5 Avant die op kenteken is gekomen. Er werd voor zo’n € 35.566 aan opties aangevinkt, wat bij de online configurator trouwens onmogelijk lijkt, maar het resulteerde in ieder geval in een catalogusprijs van € 137.588. Genoeg om twee basis A5 Avants te kopen!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @renaultsport_alpinecars_gespot