Unieke BMW M3 is een kleurenexplosie

Willen we méér of minder kleur?

De BMW M3 is inmiddels 30 jaar in de Verenigde Staten en dat vraagt om een feestje. Op de SEMA-show in Las Vegas doet BMW daarom een jubileumeditie van de M3 uit de doeken, waarvan er maar één is gemaakt. Overigens onthulde BMW eerder vandaag de ook wat M Performance goodies voor de M5.

De “American Edition” betrad de wereld ooit als een ‘gewone’ handgeschakelde M3 met Competition Package, maar is inmiddels verre van doorsnee. Voordat de M3 in kwestie naar de SEMA-show vertrok, ging hij eerst langs bij BMW Designworks in Californië, waar ze besloten de wagen te hullen in Frozen Red II Metallic.

Dit is echter nog maar een fractie van het totale aantal kleuren. De binnenzijde is namelijk waar het pas echt lachen wordt. Open je de deur, dan zie je plots een interieur dat zogenaamd aan de vlag van de Verenigde Staten zou moeten denken. In werkelijkheid is het niet meer dan een onduidelijke clusterfuck die een of andere BMW-fanaat om onbegrijpelijke redenen toch op de kop zal willen tikken. Om nog verder met je hersenpan te spelen lieten ze op plekken als de rug van de stoelen zwart leer zitten. Gewoon, omdat ze de wereld willen zien branden.

Terug aan de buitenkant worden we gelukkig nog begroet door een aantal welkome verrassingen. Deze M3 is namelijk nog even langs de M Performance afdeling geglipt en heeft er wat fraaie onderdelen gescoord. Zo plaatsten ze er nog een achterspoiler op, die volledig uit carbon is vervaardigd, en hingen ze er een ander uitlaatsysteem onder. De wagen staat op glimmend gouden schoenen die aan de voorkant 19″ meten, maar aan de achterzijde 20″ zijn. Tot slot zorgen andere schokdempers voor een verbeterde wegligging.