Vrije Trainingen Abu Dhabi: Lewis heeft de gouden helm

Maar, wie was er schnell?

Oef de laatste Grand Prix van het jaar. Het is altijd een bitterzoet gevoel. Aan de ene kant is het altijd prettig als er een Grand Prix op de planning staat in het weekend, aan de andere kant voel je al bijna de leegte van de lange winter die zal volgen. Gelukkig moeten er hier en daar nog wat lege stoeltjes ingevuld worden en zijn er wintertests.

Bijkomend nadeel voor de pittoreske Grand Prix in de Emiraten dit jaar is dat de kampioenschappen al beslist zijn. Zo’n race krijgt daarmee toch een geheel andere lading, een beetje zoals de laatste schoolweek. Vorig jaar hing er een andere spanning in de lucht, hoewel we min of meer wisten dat als Rosberg’s Mercedes heel zou blijven, hij zijn oude frenemy de loef af zou steken.

Die laatste kan van de race dit jaar echter een groot feest maken. Het enige wat nog op het spel staat is een dagsucces. Voor de gelegenheid heeft LH44 zich dan ook een gouden helm aan laten meten. Swaaaaaag.

VT1:

Bij klaarlichte dag stomen de coureurs de baan op voor de (hernieuwde) kennismaking met het Yas Marina Circuit. Naast Lewis’ hippe helm maken ook Antonio Giovinazzi en George Russel hun opwachting. Antonio rijdt voor Haas F1 en Mercedes-protegé Russel mag instappen bij Force India. Over de waarde van de eerste vrije training kan je twisten, want de omstandigheden zijn natuurlijk anders dan tijdens (het grootste deel van) de belangrijke sessies morgen en zondag. Sommige teams grijpen de training dan ook opzichtig aan om alvast wat testwerk te verrichten voor volgend jaar. Kimi komt bijvoorbeeld met deze contraptie de baan op:

De sessie verloopt lange tijd vlekkeloos. Alleen Ericsson schiet heel even van de baan af, maar het is niet eens genoeg voor een gele vlag. Na ongeveer een uurtje rijden komt die er echter alsnog als Hulkenberg spint. Korte tijd later volgt Giovinazzi het voorbeeld van de Duitser. Beiden kunnen echter door.

Geen spannende incidenten dus, maar de tijden daarentegen zijn wel reden tot vreugde. Grote mannen Vettel, Hamilton en Verstappen nemen de plaatsen 1, 2 en 3 in en zitten binnen anderhalve tiende van elkaar en rijden allen op dezelfde banden. Als dat nou eens zo kan blijven het hele weekend…

1. Vettel (ultrasoft)

2. Hamilton (ultrasoft)

3. Verstappen (ultrasoft)

4. Raikkonen (ultrasoft)

5. Bottas (ultrasoft)

6. Perez (ultrasoft)

7. Alonso (ultrasoft)

8. Vandoorne (ultrasoft)

9. Massa (ultrasoft)

10. Ricciardo (ultrasoft)

11. Russell (ultrasoft)

12. Grosjean (ultrasoft)

13. Stroll (ultrasoft)

14. Gasly (ultrasoft)

15. Sainz (supersoft)

16. Wehrlein (ultrasoft)

17. Hulkenberg (supersoft)

18. Giovinazzi (ultrasoft)

19. Ericsson (ultrasoft)

20. Hartley (ultrasoft)

VT2:

Met een graadje of 26 op de temperatuurmeter begint de duisternis in te vallen. VER komt er al snel achter dat hij zijn achterbanden binnen no-time oprookt en laat dit zijn team weten. Teamgenoot Ricciardo is op dit moment dan ook sneller dan de Nederlander.

Na ongeveer een kwartiertje valt Stoffel Vandoorne stil in zijn McLaren-Honda. Nog één keer rijden met Honda-power zal wel emotioneel zijn voor onze zuiderbuur. Volgend jaar moet hij het doen met een Renault-PU in zijn rug. Na enige tijd op knoppen rammen in de MCL32 krijgt de Belg de auto toch weer rollend en strompelt hij terug naar de pits.

De coureurs gaan in de tweede sessie al snel een stuk rapper rond dan in VT1. Doch Max kan uiteindelijk niet mee met de mannen helemaal vooraan. Hij geeft opeens een volle seconde toe op de snelste tijd van Hamilton. We hopen maar dat MV33 een ander programma afwerkte dan de rest. Misschien is het feit dat hij de op een na hoogste topsnelheid noteert in de speedtrap een aanwijzing naar de reden van zijn traagheid. Iets minder downforce op die RB13 gezet? Als dat het geval is, moeten ze dat maar snel weer veranderen. Ricciardo gaat namelijk minder hard op het rechte stuk maar is over de hele ronde zeven tienden sneller. De honeybadger gaf trouwens nog wel even Grosjean de vinger.

Vettel eindigt op de tweede plaats tussen HAM en de Ozzie. We moeten daar echter bij aantekenen dat Lil’ Lewis vooral in de langere runs meer snelheid lijkt te hebben dan de Germaan en de rest. De Brit lijkt zodoende wederom de beste kaarten te hebben voor de rest van het weekend.

1. Hamilton (ultrasoft)

2. Vettel (ultrasoft)

3. Ricciardo (ultrasoft)

4. Raikkonen (ultrasoft)

5. Bottas (ultrasoft)

6. Verstappen (ultrasoft)

7. Perez (ultrasoft)

8. Ocon (ultrasoft)

9. Hulkenberg (ultrasoft)

10. Alonso (ultrasoft)

11. Massa (ultrasoft)

12. Vandoorne (ultrasoft)

13. Sainz (ultrasoft)

14. Stroll (ultrasoft)

15. Gasly (supersoft)

16. Magnussen (ultrasoft)

17. Wehrlein (ultrasoft)

18. Ericsson (ultrasoft)

19. Hartley (ultrasoft)

20. Grosjean (supersoft)