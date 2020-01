Deze Ford kan 5.440 kg trekken. Met een lier.

Jazeker. Je hebt niet eens een trekhaak nodig.





Accessoires en tuning zijn voor sommige markten een noodzakelijk kwaad. Het is in Europa vrij gebruikelijk dat je een auto bestelt met precies de opties die je wenst. In veel landen werkt het anders, daar staan de modellen klaar bij de dealers en is er veel minder keuze qua uitvoeringen, opties en kleuren.

In de Verenigde Staten is mede daardoor de tuningscene véél groter dan hier. Je koopt een auto, dan. ga je ‘m aanpassen naar je eigen smaak. Automerken spelen hier natuurlijk ook op in. Ford doet dat bijvoorbeeld met Ford Performance. Je kan Ford Performance kennen name vanwege de sportieve accessoires voor van huis uit al redelijk sportieve Fords. Denk aan superchargers, druppelladers, schroefsets en uitlaten. Maar dat is niet het enige wat ze doen. Zo hebben ze deze lier in de aanbieding.

Het trekgerei is ontwikkeld en geproduceerd door de firma Warm en specifiek gebouwd voor de F-150 Tremor. Eigenaren waren vaak al in de weer met allerlei accessoires en wie is Ford dan om het niet zelf aan te bieden? Nu is deze lier alleen geschikt voor de Super Duty Tremor. Mocht je de Tremor niet kennen, dat is een offroad pakket voor de Ford F-250 en F-350. Het zwaardere geschut, zeg maar.

Daar past de lier uitstekend bij, want deze kan maar liefst 5.440 kilo aan. Jazeker, dat is bijna net zoveel als twee Alfa Romeo’s 159. De lier kent nog een paar andere voordelen. Zo is het er rekening gehouden met de ‘airflow’. Meestal is zo’n metalen trektuig een aerodynamisch onding. Ook is er rekening gehouden met de botsveiligheid. Of Ford de botsveiligheid bedoeld van de pickup zelf, of de aan te rijden auto, wordt niet vermeld. Wel zeggen ze dat de lier (uiteraard) op afstand bediend kan worden.

Dan een paar financiële zaken. De lier kost omgerekend zo’n 2.700 euro. In Amerika word de mogelijk gegeven om het af-fabriek te monteren, zodat het meegenomen kan worden in het financieringsbedrag. In de VS houden ze van private leasen en financial leasen. Oh, en houd er rekening mee dat de F-250 in Tremor dus het minimale is om die lier aan te monteren. In Nederland staan er bij specialisten een paar nieuwe Tremors te koop voor minimaal 75 mille excl. BPM en BTW. Kan die lier er ook nog wel bij.