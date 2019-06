Stoere bestseller wordt nu een tandje stoerder

Niet dat de standaardvariant een doetje was, of zo.

De Ford F-Series is wereldwijd een van de best verkochte auto’s. Dat komt voornamelijk door de Verenigde Staten, waar het gros van de F-Series verkocht worden. Je kan de populaire pickujp in allerlei uitvoeringen krijgen. Van bedrijfswagen-kaal tot superluxe of zelfs sportief.

Voor vandaag komt Ford met een extra stoere variant van de van huis uit stoere F-250 Heavy Duty. Het resultaat is de ‘Tremor’. Mocht die naam je bekend voorkomen, kan dat kloppen. Ford gebruikte de naam in 2014 al voor een snelle variant van de F-150. Sterker nog, de F-150 Tremor was dermate snel dat het een van de snelste pickups ter wereld is.

Voor de F-250 Tremor had Ford andere plannen. De F-150 Raptor is de snelle en sportieve F-150, Tremor staat nu voor een extra ruige variant. De F-250 Tremor krijg standaard matzwarte 18″-velgen met enorme 35-inch grote banden voor extra grip in de blubber. Standaard is de Tremor voorzien van een sperdifferienteel van de Amerikaanse firma Dana. Uiteraard heeft de Tremor vierwielaandrijving.

Ook staat de F-250 Tremor hoger op zijn poten dan de reguliere versie, zo’n 5 centimeter. Mede daardoor kan de F-250 nu door diepere plassen rijden en kan de auto grotere hellingshoeken aan. Om makkelijker in te kunnen stappen heeft de Tremor treeplanken, deze klappen in op het moment dat je met de auto gaat rijden. Er is keuze uit twee motoren. Een 7.3 liter grote V8 op benzine of een 6.7 liter PowerStroke diesel. Beide motoren zijn gekoppeld aan een tientraps automaat van Ford.