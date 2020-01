Dít is de auto van het decennium

Een onofficiële verkiezing wijst uit dat Volvo een sterke positie inneemt.





Dat wisten wij al lang! De XC90 kwam al voor in ons eigen lijstje met de meest baanbrekende auto’s van het afgelopen decennium. De XC90 is het eerste resultaat van een bult Chinees geld, geïnvesteerd door de nieuwe eigenaar Geely. Toch probeert de auto lekker Zweeds te zijn en tegelijkertijd meer richting ‘premium’ te kruipen.

Het begon dus met hun vlaggenschip, de XC90. Nu is – op de V40 na – het hele gamma op de nieuwe wijze in elkaar gezet. Een duidelijk familiegezicht, geen grammetje veiligheid verloren, investeringen in alternatieve aandrijflijnen: er is veel voor de nieuwe SUV te zeggen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

We moeten gelijk de kanttekening plaatsen dat ‘car of the decade‘ een onofficiële titel is. Degene die de eer uitroept is de Amerikaanse tak van AutoTrader. De auto combineert volgens de occasionsite perfect een luxe insteek met goede, schone aandrijflijnen. Volvo bewijst inderdaad wel dat je veel kunt met een viercilinder, getuige het feit dat de topmodellen van de XC90 bijna 400 pk hebben. Geen Yamaha-V8 meer, maar goed. Dat telt wel mee met de ‘vooruitstrevende aandrijflijnen’ wat de XC90 de auto van het decennium maakt. De auto heeft inderdaad een hoop voordelen en is toch op en top Volvo. Geef toe, dat is knap.

De in 2015 geïntroduceerde XC90 pakt dus plek één. Andere auto’s die goed scoorden in dit decennium zijn de Tesla Model S, Nissan LEAF, Toyota Prius, Honda/Acura NSX, het merk Genesis, de Kia Telluride, de Ford F-150 Raptor en de Porsche Macan. En zo gaat de lijst door en door. Wat ons betreft een lijstje toppers.