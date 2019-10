Mercedes boert meer dan uitstekend in september 2019

Het gaat lekker daar in Stuttgart.

Wat gaat de tijd snel. We zijn nog bezig met onze goede voornemens en het is alweer de 10 maand van het jaar. Daimler daarentegen doet het goed qua voornemens: ze doen het tot nu toe meer dan uitstekend.

Het moederbedrijf vanonder andere Mercedes-Benz, Smart, AMG, Maybach en Mercedes-Benz Trucks meldt dat het merk Mercedes-Benz een topmaand heeft gedraaid. Er werden in september 2019 maar liefst 233.838 auto’s verkocht. Dat is 10,6 procent méér dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De meeste winst kon Mercedes noteren in Duitsland, daar werden er 28.397 exemplaren verkocht, wat bijna een kwart meer is dan vorig jaar in september. Ook in Azië deed Mercedes-Benz meer dan uitstekend. Met name Ibn China zijn de Benzen niet aan te slepen. Ook in de Verenigde Staten deed Mercedes-Benz het meer dan goed.

Compacte Mercedessen

Een meesterzet van Mercedes-Benz is toch wel de toevoeging van een hele familie van compacte auto’s. De A, B, CLA en GLA zijn in hun segment zeer populair. De verkopen van deze modellen stegen met 17%. De nieuwe modellen slaan dus erg goed aan. De stijging is op zich wel te verklaren, want de familie van voorwielaangedreven Mercedessen wordt telkens groter. Denk aan toevoegingen als de A-Klasse Sedan en de zevenzits GLB.

Sedans

We gaan het even niet hebben over crossovers en SUV’s. Daarvan weet iedereen wel dat ze in trek zijn. Het knappe is dat Mercedes hun traditionele modellen goed weet te slijten. De verkopen van de E-Klasse stegen namelijk met 11 procent. Eenzelfde stijging kan genoteerd worden voor de S-Klasse. Met name dankzij de Chinese markt weet deze oudgediende uitstekende cijfers te noteren.

Smart

Met Smart gaat het aan de andere kant dramatisch. In september 2019 werden er slechts 7.286 van verkocht. Dat is bijna een derde minder dan september 2018, wat eigenlijk ook al geen topmaand was. In totaal zijn er 87.776 Smarts verkocht dit jaar. Zeker anno 2019 zou je denken dat er voor zo’n klein, premium en milieuvriendelijke auto meer animo zou zijn. Sterker nog, gekeken naar de concurrentie is de zat animo voor.