Tesla’s blijken onbetrouwbare krengen te zijn bij keuring

Verrek, dacht je geen onderhoud te hebben aan je EV, blijken Tesla’s onbetrouwbare krengen te zijn…

EV’s hebben veel nadelen, maar ook een paar voordelen. Althans dat horen we altijd van de adepten. Een ervan is dat in theorie, een EV minder onderhoud nodig heeft over de levensduur van de auto. Een elektrische motor heeft namelijk niet alleen geen ziel, maar ook veel minder bewegende onderdelen. Vandaar dat het ook een bedreiging vormt voor arbeidsplekken bij fabrikanten.

Nu is dat allemaal mooi in theorie, doch een auto is meer dan een motor. En in de praktijk blijken Tesla’s dan wel eens te falen als het aankomt op betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld in Duitse TüV-keuringen, waar de Model 3 niet lang geleden het slechtste scoorde van al. Dat lijkt in Denemarken niet anders te liggen, want de Forenede Danske Motorejere (FDM, de Deense ANWB, inclusief fleece truien) bericht dat Tesla Model 3’s van modeljaar 2020 grafslecht scoren in de jaarlijkse veiligheidschecks.

De Model 3 van dat bouwjaar moest daar vorig jaar ook aan voldoen en maar liefst in een kwart van de gevallen (23%) resulteerde dat in een faal. Met name als het gaat om remmen, sturen, verlichting en vering/demping doen de problemen zich voor. Gelukkig niet in de belangrijkste aspecten qua veiligheid dus. Oh wacht…

Nu zegt zo’n getal op zich natuurlijk niks zonder context. Hoe doen andere auto’s het in deze test? Wel, een stuk beter. Bij andere EV’s waarmee FDM het vergelijkt, is het percentage fouten 9%. Op 4.668 Tesla’s werden 1.392 fouten gevonden. 1.051 units faalden de test. Lone Otto van de FDM denkt niet dat het bij nieuwere modellen beter zal zijn:

We have no reason to believe that younger generations of the Tesla Model 3 will differ significantly from the 2020 generation when it comes to defects and the failure rate.

Wel is hij benieuwd of de Model Y beter zal scoren. Die is dit jaar voor het eerst aan de beurt. Wij zijn vast benieuwd, maar hebben er een hard hoofd in…