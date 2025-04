Deze gecrashte Porsche 959 is nu de enige cabrio

Mooi is deze Porsche 959 Cabrio niet, uniek wel.

Porsche heeft er een handje van om alle mogelijke varianten uit te brengen van de 911, maar de 959 is er echt alleen als coupé geweest. Logisch ook, want een 959 Cabrio klopt gewoon niet. Toch heeft RM Sotheby’s nu een 959 Cabrio in de aanbieding. Hoe zit dat?

Je raadt het al: dit is geen creatie van Porsche zelf. Deze auto is achteraf omgebouwd door een zekere Karl-Heinz Feustel. In een dorpje onder de rook van Keulen heeft Feustel eigenhandig de enige Porsche 959 Cabrio ter wereld gebouwd.

Het is een beetje zonde om zomaar de zaag te zetten in een zeldzame 959, maar dit exemplaar was een schadebak. In 1988 crashte de auto op de Autobahn, toen deze nog maar een jaar oud was. De eigenaar was de Duitse coureur Jürgen Lässig, die een jaar daarvoor nog tweede werd op Le Mans. We weten niet of hij ook achter het stuur zat op het moment van de crash, maar zoiets kan natuurlijk de beste overkomen.

Karl-Heinz heeft geen half werk geleverd met het ombouwen van de 959. Naar verluidt heeft hij 4.000 uur in dit project gestoken. De auto heeft nu een volledig functionerend elektrisch cabriodak, en er zit ook nog een hardtop bij.

Voor de gelegenheid is de auto ook overgespoten en voorzien van nieuwe bekleding. Origineel was deze 959 zilver (zoals de meeste exemplaren), met een zwart-beige interieur. Zoals je ziet is de auto nu wit met een volledig blauw interieur.

Een schoonheid was de Porsche 959 sowieso al niet, en van deze cabrioconversie wordt ‘ie niet fraaier. We begrijpen heel goed waarom Porsche zelf nooit een 959 Cabrio heeft gemaakt. Nog even los van het feit dat een open dak niet past bij dit type auto.

Het is wel een volstrekt unieke auto, want dit is de enige 959 Cabrio ter wereld. Daarom zul je ook een goedgevulde portemonnee moeten hebben als je mee wilt bieden. Veilinghuis RM Sotheby’s rekent op €1,1 tot €1,5 miljoen. Dat is ook wat je voor een volledige originele 959 betaalt.