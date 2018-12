Deze goedkope Audi R8 komt met extra swag

Een Audi R8 is al cool, maar met dit interieur wordt het alleen maar cooler.

Wat is de Audi R8 eigenlijk een gave bak. Mag ook wel eens gezegd worden, toch? Het ontwerp stamt al uit 2003 en toch lijkt de auto nog lang niet oud. Als je daar dan toch een probleem van moet maken: de R8 die van 2006 tot 2015 geleverd werd (rijtest) is een tikkeltje saai. Hoeft helemaal niet, want in het rood is het ook een prachtige auto. De nieuwe R8 mag dan gewaagder zijn: de oude verjaart nu al beter.

De vorige R8 heeft de klassiekerstatus (nog) niet bereikt en daarom gaan ze nu voor stuntprijzen weg. Op Autotrack zijn er al exemplaren te vinden voor minder dan 50 ruggen! Een handbak wordt helaas dan wat lastiger en ook moet je rekenen op de 4.2 liter V8 voor de achteras, niet de 5.2 liter V10 van Lamborghini. Desalniettemin hoef je geen tonnen uit te geven voor een R8. Zo bewijst een Zwitserse handelaar.

Toegegeven: van dat ‘cleane’ is niks meer over. Er zijn gigantische velgen onder gezet, plus een verlagingssetje. Ook zit er een sjaak van een taartschep achterop en is de sideblade gewrapt in een vreemd design met zeshoeken. Nee, echt mooi is dit exemplaar niet. Maar voor 37.800 Zwitserse Franken (zo’n 33.500 euro) is het best een redelijke wagen. Op één klein esthetisch dingetje na dan.

De vorige eigenaar was zo fan van Louis Vuitton, dat hij het bekende leer van onder meer hun tassen heeft verwerkt in de stoelen en deuren. Een bepaalde doelgroep vindt dat vast enorm cool, maar dit is wel even een spreekwoordelijke olifant in de kamer.

Verder ziet de auto er goed uit, zonder vreemde beschadigingen of kwaliteitsproblemen. Je moet er van houden, maar de prijs is allerminst onredelijk. Dan hou je geld over voor het compleet opnieuw met leer bekleden van je interieur.

Met dank aan Aernoud voor de tip!