Koop deze “Audi Sport” TT en krijg gratis stoelen van de R8

De stoelen zijn gemonteerd, dus die zitten er gewoon bij.

Vanavond brengen we een bijzonder gave eerste generatie Audi TT onder de aandacht, die recentelijk door een lezer is gevonden. De Audi TT, die de welbekende Audi Sport-kleuren draagt, is op verrassend nette wijze getuned. In tegenstelling tot sommige auto’s die we hier bespreken, heeft deze Audi TT precies voldoende aanpassingen ondergaan.

Hoewel de auto in zekere zin een mix van onderdelen is, is het allerminst een samenraapsel. Integendeel, de verschillende stukken zijn op fraaie wijze samengebracht op deze bolide. De eerste generatie TT heeft bijvoorbeeld een bumperkit die van de nieuwere TT RS (rijtest) is overgenomen. Daarnaast vinden we aan de binnenkant een set stoelen van de Audi R8. Als we de eigenaar moeten geloven, mogen we benadrukken dat het hier gaat om echte exemplaren uit een R8 GT. De wrap is verzorgd door Proton Graphics.

In het vooronder van de Audi TT ligt nog altijd zijn 1,8-liter vier-in-lijnmotor, die vanuit de fabriek geleverd werd met 180 pk en 225 Nm. Echter, dankzij een aantal aanpassingen van JD Engineering levert de motor vandaag de dag 220 pk en 350 Nm. Over de kunsten van deze Nederlandse tuner hoeven we niet te twijfelen, want de projecten van het in Lochem gebaseerde bedrijf hebben we meermaals onder de aangebracht. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Golf met 519 pk, maar ook deze Touran met een Golf R-motor. De Audi TT in kwestie heeft tevens een custom uitlaat met sierstukken van Akrapovic. Of je het geknetter binnenin de auto ook daadwerkelijk kunt horen hangt af van je muziekkeuze, want achterin ligt een subwoofer van 1.200 watt.

De auto staat momenteel te koop voor 7.500 euro

Met dank aan Reggie voor deze tip!