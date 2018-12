Er is hoop: SUV’s worden ooit minder populair

Volgens een grote baas binnen BMW duurt de SUV-hype niet lang meer.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de wegen momenteel vol stromen met grote, logge auto’s. Want de hoge zit van een MPV is fijn, maar die zien er nogal duf uit. Dus schakelt de trend van MPV’s naar SUV’s en crossovers. Dat zien we al jaren. Marketingtechnisch klopt dit ook wel, want de auto’s zien er inderdaad wat stoerder uit dan hun niet-crossover-broers. In de praktijk zijn het saai samengestelde voorwielaangedreven gebakjes die dezelfde motor en specificaties hebben als hun lage broertjes, terwijl laatstgenoemden zuiniger, meestal even praktisch en vaak zelfs goedkoper zijn. En wat betreft dat ene grasveld per jaar waardoor je denkt: oef, gelukkig heb ik voor de Captur gekozen: daar was je met een Clio ook wel doorheen gekomen.

Niemand valt voor die onzin toch? Nou, iedereen valt voor die onzin. Met de Q2, X2 en GLA doen de ‘grote drie’ uiteraard ook gezellig mee met deze trend. Het resultaat zijn drie keurige auto’s, ware het niet dat een A3, 1 Serie of A-Klasse ook keurig is. En bij deze dure merken loopt het prijsverschil op tot duizenden euro’s.

De hoge zit zorgt ervoor dat mensen zich groot en machtig voelen op de weg, maar omdat iedereen tegenwoordig in een SUV of crossover rijdt, gaat dat ook niet meer op. Gaat die waanzin ooit nog stoppen dan? “Waarschijnlijk wel”, aldus Ralph Mahler, hoofd planning en strategie voor BMW in de VS. Het Beierse merk heeft ondertussen een goedgevulde modellenrange waar de verdeling in verkopen tussen SUV’s en ‘normale’ auto’s ongeveer 50-50 is. De strategie van de X-lijn is dan ook ingespeeld op de behoeften van de autokoper, al zorgt vooral de 2 Serie Active Tourer voor een geweldig imago.

Mahler denkt uiteraard dat de hoge-auto-trend niet eeuwig zal duren. “Zodra het verschil uiteenloopt tot 70% voor de SUV’s, zullen mensen weer denken: ik wil niet zoals iedereen een SUV hebben, ik wil anders zijn.” Oftewel: je wilt een vermindering van SUV’s? Koop SUV’s! Raar, maar het klopt wel. Want aangezien de hoge zit van jouw SEAT Arona toch niet hoger is dan de Volvo XC60 of Skoda Kodiaq die voor je rijdt, is het weer tijd voor iets anders.

Hoe dit in Nederland zal uitpakken is onbekend, want Nederlanders zijn juist gewoontedieren. Wij vrezen dat als 7 van de 10 Vinex-huizen een crossover voor de deur hebben staan, de overige drie juist sneller geneigd zijn om ook zo’n auto aan te schaffen. Een gevalletje sounds good, doesn’t work, dus.

