Deze Golf VR6 heeft relatief weinig kilometers op de teller

En jij kunt hem kopen, voor enkele duizenden euro's.

Zij die regelmatig occasionwebsites afstruinen op zoek naar de betere auto’s, zullen het hartverwarmende gevoel ongetwijfeld herkennen, wanneer de verkopende partij een flink aantal woorden over zijn auto heeft geschreven. Of de verkoper nu een goede anekdote, de uitgebreide geschiedenis van zijn auto of de tragische reden van verkoop heeft bijgevoegd: in de meeste gevallen getuigt het van een liefhebber. Deze Volkswagen Golf VR6 uit 1993 en zijn eigenaar lijken geen uitzondering op de regel te zijn.

De verkoper begint zijn advertentie door te vertellen dat hij de VR6 alweer vijf jaar geleden heeft overgenomen van de eerste eigenaresse van de auto. Deze Duitse dame had klaarblijkelijk een goede smaak; een kwart eeuw geleden kocht zij de auto en zij liet de bolide uitrusten met de nodige opties. Niet alleen fijn zwart leer, maar ook een puik geluidssysteem, een schuifdak en stoelverwarming maakten hun opwachting. In de jaren dat de auto in haar bezit was, bracht zij hem hondstrouw naar de lokale Volkswagen-dealer, wanneer de Golf een onderhoudsbeurt moest ondergaan.

Net als de eerste eigenaresse heeft ook de huidige bezitter van de Golf VR6 niet bijzonder veel kilometers met de auto afgelegd. Sinds de VR6 in het bezit is geweest van de eerste Nederlandse eigenaar heeft de auto nog altijd niet de 100.000 km weten te overschrijden. Momenteel staat er 93.767 kilometer op de teller. In zijn leven heeft de auto een aantal gebruikerssporen verzameld, maar de originele 15″ BBS-velgen zijn vooralsnog onbeschadigd. Daarnaast oogt het interieur fris en is ook de carrosserie roestvrij. Wel moet de auto nog APK gekeurd worden. Dit is volgens de eigenaar de voornaamste reden dat de auto de deur wordt gewezen. Naar verluidt zit er een servicebeurt aan te komen waarop hij niet zit te wachten. Waarschijnlijk wordt het voor de eigenaar, die de auto ooit als hobbyauto aanschafte, te duur.

Voor de liefhebber is dit dus een goede kans om zijn slag te slaan. De Golf VR6 wordt aangeboden tegen de schappelijke prijs van 5.800 euro. Lukt het de eigenaar niet de auto via het internet te verkopen, dan moet hij overwegen een straatrace te houden. Schijnt te werken, zo hebben we vernomen.

Met dank aan @syncro51 voor de tip!