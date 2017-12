Hoe KREEZIE maak jij je Audi A7?

Trek je configurator-skills uit de kast en laat zien wat je kunt.

Na de behoorlijk deprimerende en teleurstellende configurator van de Urus die we gisteren bespraken, was het wel weer tijd voor iets kleurrijkers. Collega @willeme was er alweer vroeg bij en presenteerde mij een drietal foto’s die hij eigenhandig uit de configurator had gevist. Laten we eens zien wat we allemaal met de gloednieuwe A7 Sportback kunnen doen.

Na het bekijken van de eerste opties wordt al gauw duidelijk dat Audi hun klanten genoeg keuze biedt. Bij het opstarten van de configurator wordt je direct geconfronteerd met verschillende uitvoeringen en pakketten die de prijs van je A7 vrijwel direct tot boven de € 100.000 duwen. Ga je vervolgens naar het tabje ‘motoren’, dan is er weinig keus. De immer verwarrende typeaanduidingen van Audi doen het blok misschien iets steviger lijken dan hij in werkelijkheid is; de 55 TFSI is een 340 pk sterke 3-liter zescilinder met een enkele turbo.

Aangekomen bij het exterieur is er een overvloed aan kleuren, zeker als je de gepersonaliseerde lak meerekent. Velgen komen in verschillende soorten en maten. Hier kunnen we ons houden aan de duimregel dat de grotere velgen veelal de mooiste zijn, en tevens in de meeste vormen komen. Eveneens kun je in dit tabblad uitzoeken welke LED-lampen je wilt en of er nu eigenlijk een panoramadak op gelegd moet worden. Tenslotte toont de binnenzijde meer soorten leer dan er koeien zijn en bepaalt een van de drie stuurwielen hoe hard je door de bocht kunt.

Maar goed, nu is het de hoogste tijd om zelf te knutselen.