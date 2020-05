Deze 12 auto’s kregen een nieuwe naam bij de facelift

Als een fabrikant een auto een nieuwe naam bij een facelift geeft, klinkt het in elk geval heel bijzonder.

Automerken brengen geregeld nieuwe modellen uit. In veel gevallen neemt men de typenaam over van zijn voorganger. Die keuze is logisch: het is een bekende naam, het merk heeft al de rechten ervoor en iedereen weet waar het voor staat. Maar soms kiest men voor een andere richting en krijgt de opvolger een nieuwe naam.

In sommige gevallen betekent dat, dat de andere modellen uit de pas lopen. Om daar op in te spelen kan een fabrikant een naam tussentijds wijzigen. Als dat gebeurt, is dat bijna altijd met een facelift. Dat is voor de fabrikant op zich wel prettig: het model komt verser over en je kan schermen met ‘de nieuwe ….’ In plaats van vernieuwde. Dit zijn 11 voorbeelden auto’s die een nieuwe naam bij de facelift:

Rover 200 (R3) naar Rover 45

Een van de chiquere compacte hatchbacks uit de de jaren ’90 moet wel de Rover 200 (R3) geweest zijn. De auto had veel meer sjeu dan een Fiesta, Polo of Corsa. Zie het een beetje als de spirituele voorganger van alle luxe autootjes die we tegenwoordig kennen. De laatste generatie verkocht in Nederland best aardig.

Omdat Rover en BMW samenwerkten, moest er wat gebeuren aan de naamgeving van Rovers, er was te veel overlap met BMW. Dus de 200-serie werd in 1999 de ’25’ en de 400-serie werd de ’45’. Zo konden de auto’s mooi in de pas lopen met de nieuwe Rover 75. Ook kwam er een snelle versie, de MG ZR.

McLaren MP4-12C – 650S

We verwachten elk moment een telefoontje van McLaren. Dat ze aantekenen dat de 650S écht een andere auto is dan de MP4-12C. Het is een doorontwikkeling en een heel succesvolle. Persoonlijk is ondergetekende meer fan van het ingetogen MP4-design, maar ik koop geen supercars. Supercar-kopers wensen iets meer drama. Daarom werd de MP4-12C al in 2014 snel voorzien een facelift en omgedoopt tot ‘650S’, waardoor de auto eenvoudiger te positioneren was. Handig, want er zou een heuse armada aan nieuwe McLarens volgen.

Destijds werd de McLaren 650S niet eens als opvolger of als facelift model in de markt gezet, maar als model ernaast. Ondanks de andere naam, andere neus en verbeterde prestaties, bleef ook veel bij het oude. Het chassis, de koolstofvezel tub, de 3.8 V8 biturbomotor, de transmissie en dergelijke waren allemaal identiek. Een klassieke facelift, maar dan zorgvuldig uitgevoerd. Het heeft McLaren geen windeieren gelegd.

Saab 9-3

Saab had enkele dingen uitstekend voor elkaar enerzijds en deed sommige dingen erg opmerkelijk anderzijds. De 900 was een van hun hoogtepunten en sterkste namen. De 900 was jarenlang een 3 Serie alternatief voor de manager met stijl en smaak. Logisch dat General Motors er voor zorgde dat de nieuwe Saab middenklasser zijn naam zou behouden. Een icoon opvolgen door een opgewaardeerde Vectra is al zo lastig.

Vier jaar later voegt Saab de 9-5 aan het gamma toe. Eerst als aanvulling op de 9000, maar uiteindelijk volgt de 9-5 ‘m gewoon op. Dankzij de naam 9-5 werd Saab in 1998 genoodzaakt bij de facelift de naam 900 te veranderen naar 9-3. Er werden veel verbeteringen uitgevoerd overigens, dus als je een leuke Youngtimer zoekt, ga meteen door naar de 9-3. Het idee was dat er een hele familie van Saabs bij kwam, wat een klein beetje lukte, zo was er een 9-2X, 9-4X en 9-7X, alhoewel dat geen Saabs waren maar respectievelijk een Subaru Impreza, Cadillac SRX en Chevrolet Trailblazer.

Audi 100 S4 (C4) naar Audi S6 (C4)

De 100 kreeg zijn naam vanwege het aantal paardenkrachten dat de motor wist te mobiliseren: 100 pk, destijds best veel. Audi beleefde zijn wedergeboorte met deze auto. De naam werd voor vier generaties gevoerd. De Audi A8 zorgde voor een nieuwe, frisse wind in het Audi gamma. De V8 werd opgevolgd door de A8, de 80 werd vervangen door de A4. Omdat de Audi 100 nog niet lang genoeg op de markt was om in zijn geheel vervangen, kreeg de auto in 1994 een nieuwe naam bij de facelift.

Daarmee loste Audi meteen het probleem op met de snelle varianten. Aanvankelijk was er de Audi 80 S2 en Audi 100 S4. Beetje onhandig. Dus bij de snelle Audi 100’s werd gekozen voor Audi S6. Wat leuk was, er was keuze uit twee verschillende S6’en. Eentje met een 2.2 vijfcilinder en een 4.2 V8. Beide uiteraard met quattro.

Volkswagen Passat CC naar Volkswagen CC

De Volkswagen Passat CC was géén coupé cabriolet, ondanks de naam. Volgens VW stond het voor ‘Comfort Coupé’. De auto kreeg onder de meer humoristisch ingestelde managers gekscherend ‘Passerati’ genoemd. Eerlijk is eerlijk: de Passat CC was een bijzonder fraaie auto.

Maar na de facelift gebeurde er iets raars. Het bijzondere uiterlijk werd een stuk generieker en meer als een gewone Passat. Maar aan de andere kant werd juist de Passat naam verwijderd waardoor de auto sinds 2011 als Volkswagen CC door het leven gaat. Tegenwoordig heet de auto Arteon, maar dat is een compleet nieuw model.

Volvo 960 naar Volvo S90

In principe was er hier sprake van dezelfde kwestie als met de Volvo 850 naar S70 transitie. De reden was gelijk en ook het tijdstip scheelde niet veel. Wel is de auto vele malen interessanter. Het was namelijk de laatste ouderwetse echte Volvo. Nog met de motor in lengte geplaatst en achterwielaandrijving. Voor iedereen denkt dat dat sportiever was: absoluut niet.

De 850 stuurde een stuk strakker, wat maar eens bewijst dat achterwielaandrijving niet heilig is. Wat wel heilig is, was de bouwkwaliteit van Volvo’s. Het waren onverzetbare tanks en heel eventjes, van 1996 tot 1998, mocht deze nog de naam dragen van Volvo zoals we die tegenwoordig kennen.

Mercedes ML (W166) naar Mercedes GLE (W166)

We hadden in principe dit lijstje kunnen vullen met enkel en alleen Mercedessen. Daarvan wordt de naam nog weleens veranderd namelijk. Op het moment dat Mercedes ziet dat er enorm veel modellen waaronder crossovers bij komen, gooit Das Haus het roer om en worden veel namen aangepast.

In het geval van de SUV’s wordt de GL de GLS, iets dat niet zo heel erg vreemd is. De ML is inmiddels al halverwege zijn derde generatie in 2015. De kleinste crossover wordt de GLA, de GLK wordt de GLC en de ML? Dat wordt de GLE. Zoals we ‘m nu eigenlijk nog steeds kennen, al is dat in een nieuwe verpakking.

Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupé naar CLC

Zoals gezegd, Mercedes-Benz kon er wat van. Wat wil je met zo’n groot modelgamma? Toch moeten we de C-Klasse Sportcoupé behandelen. Het was een beetje de tegenhanger van de 3 Serie compact en Audi A3. Logischerwijs deed de A3 het verreweg het beste. Die was ontworpen als chique hatchback, bij de andere Mercedes en BMW werd er heel krampachtig geprobeerd om er een C-segmenter van te maken.

De C-Klasse sportcoupé (C203) mocht bij zijn eerste facelift zijn naam behouden. In 2008 kwam de nieuwe generatie C-Klasse, waarbij Mercedes terugging naar een station en sedan. Om de ontwikkelingskosten eruit te halen en de periode tot de W176-generatie van de A-Klasse te overbruggen, werd de C-Sportocupe gefacelift en omgedoopt tot CLC (CL203).

Morgan Plus 8 naar Roadster

Als er een merk lang vast houdt aan zijn namen, dan is het Morgan wel. De traditionele Britten houden aan alles zo lang mogelijk vast. Dat traditionele aspect maakt Morgan tot wat het is. De Morgan Plus 8 was een combinatie van een iets sportievere Roadster (naar Morgan maatstaven) met de V8 uit de Land Rover. Deze werd een tijd lang geleverd, maar met het verscheiden van MG Rover droogde het aantal motoren op, naast het feit dat de motor veel te vervuilend was.

Ook was de V8 niet eens zo gek sterk. Daarom werd de Morgan Plus 8 voorzien van een facelift. Een zeer subtiele update. De 190 pk sterke V8 werd vervangen door de 226 pk sterke V6 uit de Mondeo ST220. De auto werd er eigenlijk veel beter door, op het geluid van die wonderlijk inefficiënte V8 na dan. Die auto verbruikte extra veel benzine om soepel te lopen en lekker te klinken. Hoe attent is dat?

Mercedes-Benz: SLK naar SLC

Ok, de laatste Mercedes-Benz die een nieuwe naam bij de facelift kreeg. De eerste generatie was een zeer groot succes. Ondanks dat de R170 exact hetzelfde reed als een Taxi, werden de auto’s goed verkocht. De R171 was minder fraai, maar reed aanzienlijk beter. De R172 was eigenlijk al een doorontwikkeling van de R171.

Maar er is voldoende aan gedaan om (bijna) te kunnen stellen dat het gaat om een nieuw model.

Echter, in deze periode werd pijnlijk duidelijk dat niemand meer een cabrio wilde kopen. De verkopen van de SLK zakten in en Mercedes-Benz zag het niet zitten om de auto te voorzien van een opvolger. Toch besloot men op het allerlaatst de naam SLK (Sport, Leicht, Kurz) om te zetten naar generieke ‘SLC’. Een paar jaar later werd auto uit productie gehaald.

Bonus: Porsche 924 – 944 – 968

Hierbij gaan we veel Porsche-fanaten mee over de kling jagen. Want hoe durven wij te stellen dat dit facelifts zijn? Eh, nou: de basis is hetzelfde en de auto’s ontwikkelen zich wel, maar niet met grote stappen. Zo groeide de 924 langzaam door naar 944.

Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat de 924 Carrera GT al een breder koetswerk had dat bijna gelijk was die van de latere 944. Dus de evolutie van 924 naar 944 ging heel geleidelijk. Wat dat betreft is het vreemd dat men koos voor een nieuwe naam, alhoewel de 924 een beetje imagoschade had opgelopen als ‘Volksporsche’.

De stap van 944 naar de 968 was iets groter. De koplampen waren anders en de achterzijde was veel moderner. Maar waarom zijn wij dan halsstarrig de auto als facelift aan het omschrijven? Nou, voornamelijk omdat de Porsche 928 soortgelijke wijzigingen onderging in dezelfde periode, en gewoon zijn naam bleef behouden. Overigens was de basis van de 924, 944 en 968 dermate briljant dat daar niet veel aan gewijzigd hoefde te worden.

Superbonus!! Aston Martin Virage naar DB9: (omgekeerde volgorde)

Het meest vreemde voorval van een nieuwe naam bij de facelift kwam voor bij Aston Martin. Dat merk was bezig om elke mogelijke niche op te vullen. Zo was er een DB9 en iets sportievere DBS. De DBS was een DB9 plus een beetje meer. Men zag kans om het gat tussen die op te vullen met de Virage.

Natuurlijk was het gat tussen die twee veel te dun en kocht bijna niemand de Virage. Geen probleem, niet veel later later werd de Virage de gefacelift DB9 en was Aston Martin klaar met de Virage, na iets meer dan 1.000 exemplaren. Het kan geen strategie geweest zijn, maar het levert mooie verhalen op.