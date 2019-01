Deze Jaguar is geen echte Jaguar

Nee, niet nog een flauwe replica, toch?

Het is misschien wel de meest elegante sedan ooit gebouwd: de Jaguar XJ. Natuurlijk valt hierover te discussiëren, maar de gracieuze limousine van de Britten blijft een tijdloze schoonheid. Met name het ‘X300’ model is werkelijk waar een plaatje. Lang, laag en rank. Dit is hoe je je een Jaguar voorstelt. Tegenwoordig maken ze urban-crossovers en een elektrische SUV, maar vroeger deed Jaguar niet aan die onzin. Fraaaie sedans en snelle sportwagens. De rest moet je gewoon niet willen.

Mocht je de toplimousine van Jaguar, de XJR, niet voldoende luxe en ruim vinden, hadden de Britten een optie in de vorm van een heuse Daimler. Voor de facelift had je bij deze generatie de keuze uit een Daimler Six (zes-in-lijn) en een Daimler Double Six (V12). Na de facelift was de keuze beperkt tussen een Daimler V8 en een Daimler Super V8.

Het exemplaar dat je op de foto’s ziet is een heuse Super V8. In feite is het dus een Jaguar XJR, maar dan minder opvallend. De auto heeft geen gaaschrille, maar een keurig verchroomd exemplaar. Sowieso is er kwistig gestrooid met chroom. Deze uit Frankrijk afkomstige auto is gespoten in prachtig donkerblauw, dat geweldig staat met het beige interieur. Het is een beetje een ouwe-lullen samenstelling, zeker met dat hoogglanzende wortelnotenhout, maar het past perfect bij deze edele Brit.

De Daimler Super V8 ziet er slomer uit dan een Jaguar XJ 8 3.2 Sport, maar de auto is echt heel erg snel. Onder de kap vinden we namelijk een 4.0 liter V8 motor, die dankzij een Eaton Supercharger in staat is om 370 pk en 525 Nm af te leveren. Daarmee is de bijna twee ton wegende limousine behoorlijk snel. In 5,7 seconden zit je al op de 100 km/u, de topsnelheid is begrensd op, hoe kan het ook anders, 250 km/u. Dit exemplaar is helaas een import, maar ja: zoveel werden er niet van verkocht. In Nederland. De auto moet 22.500 euro kosten. De advertentie kun je hier bekijken.