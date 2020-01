Krijgen de GT86 en BRZ eindelijk een opvolger?

Het waren tot voor kort de meest praktische auto’s die je kon krijgen. De Subaru BRZ en Toyota GT86. Een atmosferische motor, handbak en achterwielaangedreven coupé. Veel puristischer wordt het niet.

In Nederland zijn beide auto’s inmiddels van de markt gehaald, maar elders op deze schitterende planeet worden ze nog altijd verkocht. Dat doen beide merken al sinds 2012. Nu rijst de grote vraag: komt er een opvolger? De auto’s hebben gediend als imagebooster en op sommige markten waren ze best in trek, met name in Groot-Brittanië, Japan, Oceanië en de Verenigde Staten.

Mede daardoor komen er toch weer opvolgers voor de kekke coupeetjes. Dat bevestigt Autocar. Zowel Subaru als Toyota hebben de intentie uitgesproken om met een dergelijke sportieve coupé op de proppen te komen.

Wel gaan er een paar dingen veranderen. Zo komt de coupé te staan op het TNGA-platform van Toyota. Misschien nog wel belangrijker is dat er andere motoren gebruikt gaan worden. De atmosferische 2.0 D4-S motor was interessant, maar miste gewoon vermogen om écht leuk te zijn.

Naar verluidt wordt de 2.4 boxer gebruikt. Een motor die op dit moment wordt toegepast in de Legacy en Asent. In die modellen is het blok goed voor zo’n 260 pk aan vermogen en 375 Nm aan trekkracht. Dit is niet alleen goed nieuws om het verbruik te drukken, maar het zorgt voor aanzienlijk meer vermogen en trekkracht. Natuurlijk gaat er wat van het pure karakter verloren, maar daar krijg je dus veel voor terug.

Ook schijnen Toyota en Subaru te willen werken aan een hoogwaardiger interieur voor de compacte coupé’s. Men vond de huidige generatie iets te goedkoop aanvoelen. Wel zal met name Toyota moeten uitkijken, want de prijs zal dan wel stijgen. De GR86 (zoals ‘ie komt te heten) zal dan akelig dicht tegen de Supra aanschurken. In Japan is de Supra ook leverbaar met minder potente motoren. Overigens stopt de samenwerking tussen Subaru en Toyota niet daar. Ze broeden samen ook op een nieuwe EV-platform én een elektrische SUV.