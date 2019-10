De bezemwagen van de EV 10 Daagse

Na 10 dagen EV informatie op Autoblog is het tijd om weer terug te gaan naar de 'normale programmering' met..?

Ja: naast het nodige benzine- en dieselnieuws viel het je waarschijnlijk op dat er een hoop EV-nieuws was. Want ook al hebben wij de afgelopen 10 dagen de spotlight wel heel scherp op ‘de elektrische auto’ gezet, in het ‘normale autonieuws’ speelt op dit moment de EV ook een hoofdrol. Iemand op de redactie (WOUTER!) bedacht dat deze week in oktober wel een goed moment zou zijn voor de 2019 versie van de EV 10-daagse en dat kwam inderdaad zo uit.

Naast de praktische artikelen over laadpalen, bijtelling, PHEVs, laadpassen en Private Lease hadden wij ook nog het geluk dat de merken zelf met vrij belangrijk elektrisch nieuws op de proppen komen. De merken deden dus goed mee met onze elektriciteitsfocus deze tien dagen, daarom zetten wij het belangrijkste ‘toevallige’ EV-nieuws even op een rijtje.

Eerste rijtest Peugeot e-208

Casper en Martijn konden deze week voor het eerst in de Peugeot e-208 rijden. Een EV die samen met de Opel Corsa-e een nieuwe groep kopers en leaserijders de EV in moet gaan trekken. De orderboeken lijken zich in ieder geval rap te vullen voor de Peugeot. De eerste versie viel zeker niet tegen tijdens de eerste korte kennismaking. Maar we kijken zeker uit naar de versie die nog iets heter opgediend gaat worden en ons het GTI label moet doen vergeten.

Lancering Volvo XC40 Recharge P8

In Los Angeles hadden wij gisteren (!) de mogelijkheid om de volledig nieuwe elektrische XC40 te bekijken. Oh sorry, voor als het nog niet duidelijk was: de Recharge P8 is de officiële toevoeging die de Volvo nu meekrijgt in elektrische uitvoering. Veel power beschikbaar in deze voetbalmoeder-SUV, maar ook voor een serieuze vanafprijs van € 59.900. Ook zal het vechten worden om deze eind 2020 nog te kunnen bemachtigen voordat de bijtellingspercentages in 2021 wederom hoger zullen worden.

Bekendmaking komst Porsche Taycan 4S

Naast de Taycan Turbo en Taycan Turbo S maakte Porsche afgelopen maandag bekend wat de prijs gaat worden van het nieuwe basismodel in de Taycan-range: de nieuwe 4S is de huidige instapper in de Taycan-familie. Rijden kunnen we binnenkort maar voor veel ondernemers die zelf over hun leaseauto mogen beslissen was het wel goed om te horen dat die lagere prijs ook tot een lagere leaseprijs leidt. Voor het verschil in leaseprijs rijden sommige mensen een knappe Private Lease-MINI..

Officiële prijs Honda e

Het lijkt een klein nieuwtje maar de Honda e is een auto waar we daadwerkelijk vaker mensen over horen praten in termen van ‘hebberig-van-worden’. Die mensen hebben wellicht nog niet achterin plaats genomen zoals wij op Frankfurt, maar dat terzijde. De Honda e heeft zijn liefhebbers. Wat hij niet heeft is een indrukwekkende range. Hij zet in op karakter, net zoals de MINI Cooper SE. Die wedstrijd gaan we vast een keer meemaken het komende half jaar. De prijs is dus bekend en die zit ook verdacht dicht in de buurt bij de rest van het nieuwe ‘compacte’ EV-aanbod. De sweetspot lijkt € 35.000 te zijn. Alsof iedereen hetzelfde marktonderzoeksrapport heeft gekocht.

Dyson gooit bijltje er bij neer

En toen was er ineens op 11 oktober het nieuws dat stofzuigerfabrikant Dyson zijn plannen voor world domination in de kast zet. Dit omdat ze geen goede business case zien voor haar elektrische auto waar ze al een aantal jaren en enkele miljarden in hebben gegooid. Niet iedereen heeft het karakter van Musk, zullen we maar zeggen. Tegen de stroom in, maar dan op een heel andere manier, deze beslissing.

Tot volgend jaar?

Als er genoeg ontwikkelingen zijn en voldoende onderwerpen waarover wij door het jaar heen vragen krijgen, dan zal de EV 10-daagse 2020 zeker voor de hand liggen. Het zou mooi zijn wanneer de EV dan ook in alle segmenten zijn plek heeft ingenomen zodat we naast de essentiële zaken als prijs, actieradius en laden het nog meer kunnen gaan hebben over rijgedrag en prestaties.