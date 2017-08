Deze lakkleur kost meer dan een Cayman

Een Cayman met een handvol opties, wel te verstaan.

Bij de exclusievere, pardon, premium merken kan de kritische klant gerust een paar rooitjes stukslaan op een speciale lakkleur. Wie het nog bonter maakt en de creditcard écht wil laten roken kiest een hypercar met naakt carbon. In sommige gevallen ben je daar meerdere tonnen voor kwijt, kijk maar.

De duurste lakkleur die ik zo 1-2-3 op een Porsche kon vinden was Liquid Metal Chrome Blue / Silver op de Porsche 918 Spyder. Deze tint maakte je destijds 50.000 eurootjes lichter. Het kan echter nog veel gekker, zo bewijst de 991 Turbo S die je op de plaatjes ziet.

Het beestje is gespoten in de kleur Python Green ‘Chromaflair’ en daar hangt een prijskaartje van 82.645,50 euro! Daar zit de auto nog niet eens bij. Er worden naar verluidt slechts een paar exemplaren per jaar met een Chromaflair lakje uitgerust. Die laksoort komt trouwens in meerdere tinten.