Deze 288 GTO-R had Ferrari moeten bouwen

Ferrari en supercars. Het is een combinatie die uitstekend samengaat. Naast de V8 sportwagens (488 GTB), GT’s (California T en GTC4Lusso) en de V12 sportwagens (812 Superfast), pakt het merk uit Maranello af en toe uit met iets bijzonders. Denk aan de 288 GTO, F40, F50, Enzo en tot voor kort de LaFerrari. Compromisloze supersportwagens met bizarre prestaties en uitdagende koetswerken. Die auto’s herinneren je eraan dat Ferrari in eerste instantie raceauto’s bouwt. De straatauto’s dienen ter financiering.

Het enige dat een beetje knaagt, is dat er geen racevarianten van zijn. Projecten als de FXX en FXX K zijn geinig bedacht, want dan wint er altijd wel een Ferrari. Met de F40 begon het goed, daar werd ook mee geracet. Van de Ferrari F50 was er een GT1, maar daar mocht expliciet niet mee geracet worden. Maar bij de voorganger van de F40, de 288 GTO, was motorsport deelname juist de reden om überhaupt de auto te bouwen. De 288 GTO werd gebouwd om mee te doen aan de Group B klasse. Helaas, voordat de 288 GTO in productie ging, was de Group B klasse opgeheven. Ferrari bouwde uiteindelijk 272 stuks.

Maar wat als er nu wel een race-uitvoering van de 288 GTO gemaakt werd? Hoe zou deze er dan uitzien? Renderkoning Zoki Nanco ging aan de slag en dit is het resultaat, de Ferrari 288 GTO-R. De auto heeft een carbon splitter met flaps aan de voorkant en een enorme spoiler aan de achterkant. Er is sowieso veel om je aan te vergapen aan de achterzijde, want de diffuser is enorm en die uitlaten zijn nét even te lang. Het mooiste detail heeft de originele 288 GTO ook: de zichtbare transmissie.

De HRE-velgen zijn iets te groot en de auto staat net wat te laag, maar al met al is dit best een geslaagde exercitie. De 288 GTO-R zet je ook aan het denken. Wat als Ferrari daadwerkelijk geracet had met de 288 GTO? Zou de F40 er dan ook gekomen zijn? En hoe zou het klinken als zo’n GTO-R volgas over Hunaudières knalt tijdens de 24 uur van Le Mans? We zullen het nooit weten. Gelukkig hebben we de renders nog.