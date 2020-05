‘Toto Wolff stopt na 2020 als teambaas’

…maar hij gaat niet weg bij het team. Integendeel, hij zou samen met Lawrence Stroll grootse plannen hebben.

Er is nog geen race gereden dit jaar, maar er is toch volop tumult in de Formule 1-wereld. Dat geldt niet alleen voor de coureurs, maar nu ook voor de teambazen. Toto Wolff stopt namelijk na dit seizoen als teambaas, zo meldt het goed geïnformeerde Auto Bild.

De 48-jarige Oostenrijker mag zich sinds 2013 teambaas noemen bij Mercedes. Dit jaar loopt zijn contract echter af en daar gaat hij geen vervolg aan geven. Dat is in ieder geval de informatie die Auto Bild en F1-insider naar buiten brengen. Dit betekent echter niet dat Toto vertrekt bij Mercedes. Hij zou namelijk volgens dezelfde bron nog wel actief blijven bij Mercedes in de raad van toezicht.

Wie de opvolger van Toto Wolff zou gaan worden vermeldt het verhaal nog niet. Toto heeft overigens ook een groot financieel belang in het team. Hij is namelijk voor 30% aandeelhouder.

De grote vraag is: wat betekent dit voor de toekomst van Mercedes in de F1? Veel media denken het antwoord al te weten. Het gerucht gaat namelijk dat Wolff samen met Stroll het team wil overnemen. Stroll heeft natuurlijk onlangs een belang van 25% in Aston Martin genomen. Hij zou deze nu willen ruilen tegen aandelen in het Mercedes-team.

Het resultaat zou dan zijn dat Mercedes een groter belangrijk krijgt in Aston Martin. AMG levert momenteel al motoren aan Aston Martin en deze week leverden ze ook de nieuwe CEO. Tegelijkertijd zouden Stroll en Wolff een meerderheidsbelang krijgen in het F1-team. Aangezien Mercedes de intentie heeft om zich terug te trekken uit de Formule 1, zouden ze daar waarschijnlijk geen enkel bezwaar tegen hebben.

Het lijkt er dus op dat Toto Wolff veel teweeg gaat brengen in de Formule 1. Hoe het verhaal zich precies gaat ontvouwen is nog even afwachten. We hebben in ieder geval weer genoeg voer voor speculatie.