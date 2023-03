VW helpt ontvoerd kind pas NA betaling factuur

VW helpt een ontvoerd kind pas terugvinden na betaling van een achterstallige rekening.

De technologische vooruitgang in auto’s is niet te stoppen. Met name de online diensten en GPS-functies zorgen ervoor dat je bijna elk moment van de dag kan zien waar de auto zich bevindt, hoe hard deze rijdt en of de bestuurder de radio aan heeft staan en op welke zender.

Soms zorgt dit voor wat onpasselijke gevoelens, want ‘men’ kan dus zien waar jij bent met je auto. Nu zal onze smartphone nog meer verklappen dan we door hebben, dus daar moeten we niet al te moeilijk om doen. Sowieso niet omdat al die online- en GPS-diensten ook voordelen biedt.

Diefstal

Een goed voorbeeld zagen we in Chicago. Daar werd namelijk een Volkswagen SUV (waarschijnlijk een Atlas) gestolen door dievengilde. De auto stond stil op de inrit, de eigenaresse was een van haar kinderen naar binnen aan het brengen, terwijl haar andere kind nog op de achterbank in het kinderzitje zat.

Bij het halen van haar tweede kind, reed een witte BMW 5 Serie (F10) de oprit op. Een van de inzittenden stapte uit en nam zo snel mogelijk plaats achter het stuur van de Volkswagen. De vrouw zelf raakte in handgemeen met de andere dief. Dit resulteerde in een gevecht. De vrouw wrdt op de grond gewerkt en vervolgens aangereden. Gelukkig kon ze – in zwaargewonde staat – nog wel de politie inschakelen nadat de Volkswagen weg was gereden met haar kind erin.

VW helpt ontvoerd kind pas na betaling

In de VS werkt Volkswagen met Car-Net. Met die mobiele service is het mogelijk om de exacte locatie van de auto te zien. Eind goed, al goed, zou jij denken. Helaas is niets minder waar. VW weigerde namelijk om mee te werken. De eigenaresse had namelijk nog een factuur van 150 dollar open staan voor het gebruik van mobiele diensten in de VW. De agenten probeerden de ernst van de zaak uit te leggen, maar Volkswagen weigerde hulp te verlenen. Daarbij verwijs VW naar het beleid dat men heeft omtrent onbetaalde rekeningen.

Uiteraard wilde Volkswagen wel meewerken als de rekening per ommegaande betaald zou worden. Deze hele discussie kostte vervolgens een half uur! Uiteindelijk werd de auto wel gevonden, maar niet dankzij Volkswagen. Aan CBS heeft een woordvoerder het merk uitgelegd dat ze vaste procedures hebben om wetshandhaving te helpen daar waar mogelijk. De ‘procedures waren geschonden’, waardoor het ditmaal niet mogelijk was.

Via: AD Auto