Bij dit landhuis (8,6 mil) krijg je een Rolls-Royce én Bentley

The perks of being rich.

Vanochtend kwam voor de derde keer aan het licht dat Florida Man zijn eiland voor een peperdure auto probeerde te ruilen. Vrij kansloos, als je het ons vraagt. Wellicht dat dit landhuis in dezelfde Amerikaanse staat meer weet te overtuigen. Van meet af aan is er in ieder geval een duidelijk pluspunt: in plaats van dat je een auto hoeft in te leveren, krijg je gratis twee auto’s bij de aankoop van het Floridaanse stulpje.

Goed, in werkelijkheid zal je ongetwijfeld betalen voor de twee bolides die je bij je huis mag kiezen, maar dat neemt niet weg dat het vrij netjes is van de makelaar om direct een tweetal auto’s te leveren bij intrek van de nieuwe eigenaar. Het zijn overigens niet de minste auto’s: de aanbieder claimt dat de volgende eigenaar een Bentley Arnage en Rolls-Royce Phantom uit mag zoeken. De kans is groot dat het gaat om gloednieuwe exemplaren, maar aangezien er nergens specifiek wordt vermeld dat dit daadwerkelijk ook zo is, gaan we er voor de lol maar van uit dat we iedere mogelijke versie mogen uitkiezen. De Arnage is misschien een vrij ‘nieuw’ model, de wortels van de Phantom vinden we terug tot aan het begin van de twintigste eeuw. Keuze genoeg, dus.

Het huis zelf is meer dan 1.100 vierkante meter groot, maar de totale oppervlakte die erbij hoort, betreft zelfs 1.423 m2. Slaapruimte is er eveneens in overvloed, daar het huis vier slaapkamers heeft. Vreemd genoeg heeft het paleis wel meer baden dan kamers. Bij elkaar opgeteld vinden we liefst 8,5(?) baden in het huis. Wie zich niet kan vermaken op de tennisbaan, in het zwembad of in de speelruimte, kan als benzinesnuiver terecht in de garage. Hierin kun je naast je Bentley en Rolls-Royce nog één bolide kwijt. Dit grapje kost omgerekend 7,5 miljoen euro.