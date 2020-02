Chevrolet stopt na ruim zestig jaar met de Impala

Chevrolet stopte twee keer eerder al met de productie van de iconische Impala. Nu stopt GM ermee, omdat ze de fabriek nodig hebben voor elektrische auto’s.

GM heeft de koorts te pakken, zo blijkt. Begin vorige week maakte de autofabrikant bekend te kappen met Holden, vandaag rolde de laatste Impala van de productieband af. Niet dat de huidige generatie van die Impala zo bijzonder was, het zit vooral in de historie van het model.

De Impala-naam zag in 1958 het levenslicht. Toen werd de naam gebruikt als topmodel van de Bel Air. Deze tweedeurs cabrio of coupé had een iets langere achterkant, dat ten koste ging van de binnenruimte. De auto bleef zelf namelijk net zo lang. Een jaar later werd de Impala een eigen model.

Tweedeurs, vier deuren, stationwagen, coupé, cabriolet… De Impala was er in allerlei soorten en maten. Toch staan Impala’s tot eind jaren zeventig misschien wel het meest bekend als cabrio’s in de lowrider-scene. Ook nu nog zijn die oude Impala’s geliefd bij rappers. Dr. Dre, Tyga (met veel te grote wielen), P. Diddy. Allen hebben ze zo’n oude Impala in de collectie. Met de zesde generatie in 1977 werden de Impala’s wat kleiner, deze generatie heeft ook nooit echt dezelfde iconische status bereikt als de voorgaande generaties. In 1985 ging de Impala uit productie.

Tyga op zijn Impala

Negen jaar later was de naam weer terug. With a vengeance. De Impala werd namelijk alleen als sedan in SS-uitvoering verkocht. GM pakte de 5,7 liter-V8 uit een Corvette, lepelde die in deze vierdeurs en gaf het zo mee aan klanten. Die Corvette-V8 was wel aangepast voor de Impala SS. In plaats van een aluminium kop, was die van de SS vervaardigd uit gietijzer. Mede hierdoor was het vermogen wat lager (264 pk) maar het koppel weer wat hoger (447 Nm). Al konden tuners daar wel iets meer van maken…

Een lang leven kreeg deze Impala SS niet, drie jaar later stopt Chevrolet weer met de Impala-naam. In 1999 was er weer een (vierdeurs) Impala, maar om de een of andere reden keerde die magie uit de eerdere Impala’s nooit terug. In plaats daarvan werden de GM-producten eerder generiek, dan uniek.

Het is dan ook geen wonder dat Chevrolet na 62 jaar stopt met de Impala. Volgens de Detroit Free Press is de laatste Impala vandaag van de productieband gerold. De Detroit-Hamtramck-fabriek gaat GM nu ook sluiten, zodat ze er het komende (anderhalf)jaar een EV-fabriek van kunnen maken. Onder meer de GMC Hummer moet daar straks in elkaar geschroefd worden. GM sluit niet uit ooit weer een Impala te maken, maar voor nu staat er niets gepland. GM doet het voor nu dus even op de Alfa-manier.

Bovenste twee foto’s: Lowrider Combo van Thomcarspotter, via Autojunk.nl.