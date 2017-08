Porsche geeft monstergarantie op de vorige GT3

Maar waarom?!

Terwijl we je deze week nog om de oren sloegen met onze rijtest van de verse 991.2 GT3, halen we toch effe het vorige model erbij. Porsche-adepten met een goed geheugen kunnen zich waarschijnlijk nog herinneren dat de introductie van dat model nogal wat stof deed opwaaien. De motor kon namelijk in de fik vliegen en daardoor moest een deel van de geleverde exemplaren terug naar Porsche voor een nieuw blok. No bueno.

Het probleem werd veroorzaakt door issues met de zogeheten finger followers. Overmatige slijtage van dit onderdeel kon leiden tot ontstekingsproblemen en uiteindelijk zelfs brand. De hele affaire speelde inmiddels alweer drie jaar geleden en toch dook onlangs nieuws op over de kwestie.

Een groepje eigenaren heeft namelijk met Porsche om de tafel gezeten. Deze eigenaren van een 991.1 GT3 (het gaat alleen om dit type, niet om de RS) maakten zich zorgen over de levensduur van de motoren in hun kindjes en dus werd de bal bij Porsche gelegd.

De fabrikant heeft besloten om alle 991.1 GT3’s maar liefst 10 jaar of 200.000 kilometer garantie te geven. Wie te maken krijgt met ontstekingsproblemen of rare lampjes op het dashboard kan terecht bij de fabriek, waar de auto desnoods een andere motor krijgt. Het spreekt voor zich dat die nieuwe motoren zijn uitgerust met nieuw ontworpen onderdelen. Bovendien geldt de garantietermijn voor alle markten.

Porsche heeft wat ons betreft wel een pluim verdiend in dit verband (sjoemelde Cayenne diesels vergeten we even) en mooi dat het dus kennelijk nut heeft voor eigenaren om zich te verenigen en verhaal te halen bij de fabrikant! Het hele verhaal lees je hier.