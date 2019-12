Ford maakt prijzen Mustang Mach-E bekend

Wat ben je nu eigenlijk kwijt voor zo'n gezonde Mustang?

De Ford Mustang Mach-E is waarschijnlijk een fantastische zet van Ford. Natuurlijk, bij een Mustang denken we automatisch aan een V8, dragraces en superchargers. Maar juist dat is de reden waarom ze voor de Mustang-badge hebben gekozen: het is in elk geval niet saai en stoffig. Elektrische auto’s zijn veelal behept met een ‘muesli-esque’ imago.

Daar heb je met de Mustang Mach-E minder last van. Nog een voordeel omdat het een elektrische auto is dat we over deze Mustang niet enorme bedragen hoeven te betalen aan enkel BPM om ‘m op gele platen te kunnen zetten.

Instapprijs

Gelukkig heeft Ford Nederland de prijzen van de Mach-E bekend gemaakt en waarempel, de Mustang Mach-E is zelfs goedkoper dan de Mustang Ecoboost! De auto is per direct te reserveren. De richtprijs voor de instapversie is 49.925 euro. Voor dat geld heb je redelijk wat uitrusting en 258 pk die op de achterwielen worden afgeleverd.

Mustang Mach-E AWD

De Mustang Mach-E AWD heeft twee motoren en is leverbaar met twee accupakketten. Met 75.7 kWh accupakket kost de Mustang Mach-E AWD 57.665 euro, de 98,8 kWh-Mustang kost 67.140 euro. Je kan de Dual Motor uitvoeringen herkenen en aan de 19-inch wielen, rode remklauwen en donkere hemelbekleding. Een superluxe Mustang Mach-E First Edition is ook te bestellen. Deze heeft onder andere een B&W geluidsinstallatie, adaptieve cruise control en 360-graden camera. Deze Mustang Mach-E First Edition is leverbaar van 70.940 euro.

Aanbetaling

Alle uitvoeringen zijn op dit moment bij Ford te reserveren. Tegen een aanbetaling van 1.000 euro ben je verzekerd dat je een van de eerste exemplaren krijgt die hier aan land komen. De Mustang Mach-E GT met 465 pk wordt in 2021 geïntroduceerd, de prijzen worden ter zijner tijd bekend gemaakt.