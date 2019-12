Deze vette bakken staan op de Masters of LXRY

De importeurs van exclusief spul zetten hun beste beentje voor.

Deze week is het weer zover: van 12 tot 16 december zal de RAI zal het toneel zijn van de meest exclusieve beurs van Nederland. We hebben het over Masters of LXRY, in het verleden bekend als de Miljonair Fair. Hoewel dit niet uitsluitend een autofeestje is, vormen auto’s wel degelijk een belangrijk onderdeel. Voor die importeurs die de AutoRAI missen is dit daarom een mooie kans om hun nieuwste modellen te showen. Belangrijk voordeel ten opzichte van de AutoRAI: het publiek is wél in staat de auto’s te betalen. We zetten op een rijtje wat we komend weekend kunnen verwachten op de beursvloer tussen de peperdure horloges en juwelen.

Polestar 1

Om met de belangrijkste primeur te beginnen: de Polestar 1 (rijtest) zal voor het eerst op Nederlandse bodem te bewonderen zijn. Deze fraai gelijnde coupé is de eerste creatie van Polestar als zelfstandig label. Voorheen kenden we het merk natuurlijk van opgepepte Volvo’s, maar met deze 1 is Polestar een andere weg in geslagen. Dit is namelijk een hybride en is het de bedoeling dat de toekomstige Polestars volledig elektrisch worden. De Polestar 1 wordt aangedreven door vier motoren: een viercilinder en een elektromotor op de voorwielen en twee elektromotoren op de achterwielen. Hierdoor is er aan vermogen geen gebrek: de Polestar beschikt over maar liefst 609 pk. Het koppel is met 1000 Nm nog indrukwekkender. Puur elektrisch heeft de auto een WLTP-actieradius van 124 km, wat voor een PHEV zeker niet slecht is. De prijzen zijn niet mals: die beginnen bij €159.500.

Mercedes-AMG GLE 53

Eveneens nog niet eerder vertoond in Nederland: de GLE 53. Aangezien de nieuwe GLE nog niet in 63-uitvoering is verschenen, is dit het voorlopige topmodel. Je hebt geen V8, maar verder is het allerminst behelpen. De 3.0 liter turbo zes in lijn beschikt namelijk over 435 pk en 520 Nm. Met de 9-traps automaat sprint je in 5,3 seconden naar de 100. Met de Panamerica-grille en vier uitlaten is de GLE qua uiterlijk ook een echte AMG. Voor de beursgangers die wat groener ingesteld zijn neemt Mercedes ook hun volledig elektrische SUV, de EQC, mee.

BMW 8-serie Gran Coupé

BMW pakt uit met hun nieuwste topmodel, die in middels in drie verschijningsvormen te krijgen is: als Coupé, Cabrio en Gran Coupé. Deze zullen allemaal tentoongesteld worden, maar de meest interessante versie is de M8 Gran Coupé. Dit is namelijk de meest recente toevoeging die de line-up compleet maakt. De machtige Gran Coupé levert 600 of in Competition-uitvoering zelfs 625 pk. De prijs komt uit op €203.116, of €220.116 in het geval van de Competition.

Pininfarina Battista

Zonder twijfel de krachtigste en snelste auto die er te zien zal zijn: Pininfarina’s nieuwste elektrische hypercar. Met dank aan Louwman, die de auto in ons land aan de man mag proberen te krijgen. Qua design stelt Pininfarina niet teleur. Bovendien gaat dit het fraaie uiterlijk gepaard met duizelingwekkende cijfers: een vermogen van 1.900 pk, een koppel van 2.300 Nm en een acceleratietijd van minder dan 2 seconden. We zijn benieuwd hoeveel van de 150 exemplaren een Nederlands baasje zullen krijgen. Louwman neemt verder nog een batterij aan exclusieve auto’s mee, waaronder de nieuwe McLaren GT en de 720S, 600LT, Morgan Plus Six, Morgan 3 Wheeler, Maserati Levante Trofeo en de BRUTE Jeep. En nee, we willen niet benadrukken hoe bruut die Jeep is, BRUTE is gewoon de naam van een Nederlandse Jeep-veredelaar.

Bentley Flying Spur

Op de stand van Pon zal onder andere de nieuwe Flying Spur zijn opwachting maken. Nadat we in juni de eerste beelden te zien kregen is deze nu dus ook in het echt te aanschouwen in Nederland. De eerste beelden vielen trouwens goed in de smaak, want de auto is precies zoals hij hoort te zijn. Onder de motor kap is nog steeds een W12 te vinden die 635 pk en 900 Nm voortbrengt. Naast de Flying Spur neemt Pon ook de nieuwe Tesla-killer van Porsche mee: de Taycan.

Audi RS6

Misschien wel een van de meest interessante auto’s voor de welgestelde Nederlanders: de nieuwe RS6. De vorige RS6 was een groot succes, dus zijn opvolger zal ook wel op het nodige bekijks kunnen rekenen op Masters of LXRY. De RS6 combineert een berg ruimte met een vermogen van maar liefst 600 pk en een koppel van 800 Nm. De krachtbron is nog steeds een V8. De sprint naar de 100 duurt 3,6 seconden en de topsnelheid is zoals we gewend zijn begrensd op 250 km/u. De prijs van €184.360 zal veel Nederlanders er waarschijnlijk toch niet van verhouden er een te bestellen. De RS6 zal vergezelschapt worden door de nieuwe RS Q8.

Land Rover Defender

De bezoekers van de beurs die een wat ruigere auto willen komen ook aan hun trekken: Land Rover neemt namelijk de kersverse Defender mee. In september dit jaar was eindelijk het moment daar dat de Defender een opvolger kreeg. Hoewel de auto een stuk moderner oogt, is het robuuste karakter niet verloren gegaan. Puristen zullen daar wellicht anders over denken, maar het is nog steeds een terreinwagen en daar zijn er nog maar weinig van. De auto is verkrijgbaar met zowel korte als lange wielbasis. Deze varianten heten respectievelijk de 90 en de 110. De Defender is niet goedkoop met een vanafprijs van €94.300 voor de 90 en een vanafprijs van €101.300 voor de 110. Aangezien de vaste bezoekers van de P.C. Hooftstraat ongetwijfeld een bezoekje zullen brengen aan de beurs is het bijna onvermijdelijk dat de Defender daar binnenkort ook op zal duiken.