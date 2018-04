Vergelijking: de nieuwe Audi A6 Avant versus de oude

We zetten meteen al zijn voorouders even op een rijtje!

Voorheen was de A6 Avant een van de belangrijkste auto’s voor Audi. Op het relatief grote model zat lekker veel marge en ze werden goed verkocht. Wat je noemt een win-win situatie. Echter, de Q5 en Q7 hebben natuurlijk wel wat afgesnoept bij de verkopen van de A6. Een groot verschil met de Q-serie en de Avant is dat de Q5 en Q7 wereldwijd populair zijn. De grote stationcar zoals wij hem kennen is eigenlijk vooral in Noord-Europa in trek. De stationwagon wordt wereldwijd toch nog een beetje gezien als een ‘pakezel’ of ‘werkpaard’. Niet de termen die je wil horen bij de aanschaf van je superluxe auto, behalve voor rationele Hollanders, Duitsers en Scandinaviërs.

Audi wist jaren geleden al een stuk markt aan te boren waarvan het niet duidelijk was dat die er was. De zogenaamde lifestyle stationwagon was nieuw en een regelrecht succes. Het duurde een tijdje, maar andere merken gingen uiteindelijk overstag. Het idee van een lifestyle stationwagon is dat je voor een groot gedeelte het praktisch gemak hebt van een stationwagon, maar wat laadruimte inlevert voor een sportievere lijn en uitstraling. Zoals jullie weten betekent een sportievere lijn automatisch een sportiever leven en alle successen die daarbij komen kijken.

Voordat we verder gaan, kijken we meteen even naar de voorouders van de Audi A6 Avant (C8) onder de loep:

Audi 100 Avant (C2)

De eerste Audi Avant was helemaal geen stationwagon, maar een vijfdeurs hatchback. een liftback zo u wilt. De auto was dankzij de vijfde deur net even wat praktischer dan de sedan. De auto was van 1977 tot 1982 te bestellen bij de lokale Audi dealer.

Audi 100 Avant (C3)

In 1982 komt de Audi 100 Avant op de markt. In tegenstelling tot de voorganger was de avant nu daadwerkelijk een stationwagon. De auto bleef tot 1990 in productie. Er was keuze uit diverse vier- en vijfcilinder motoren. Aan het einde van de levenscyclus was er ook een 2.5 TDI te krijgen met 115 pk, destijds een behoorlijk getal voor een diesel.

Audi 100 Avant (C4)

Het succes van de eerste Audi 100 smaakte naar meer, dus werd de Avant versie van de nieuwe 100 snel aan het gamma toegevoegd. Ook nu de keuze uit vier- en vijfcilinders plus enkele zescilinders. De 100 wordt in 1995 gefacelift en gaat sinds dat moment verder als A6.

Audi A6 Avant (C5)

In 1998 komt er een volledig nieuwe Audi A6. Deze auto komt uit het tijdperk dat Audi’s zeer strak, onderkoeld en eenvoudig gelijnd waren. Qua motoren was de keuze groter dan ooit. De schraper kon opteren voor een 1.8 met stoffen bekleding, maar er waren ook diverse V6’en, waaronder eentje met twee turbo’s. Ook een V8 behoorde tot de mogelijkheden.

Audi A6 Avant (C6)

Met de C6-generatie van de A6 vindt Audi in 2005 dan definitief aansluiting met merken als Mercedes-Benz en BMW. Uiteraard voer voor discussie, maar de specificaties, prijzen en afmetingen van de Duitse drie zitten sindsdien erg dicht bij elkaar. Ook hier een riks aan uitvoeringen waaruit de Labrador-eigenaar kan kiezen. Van een vierpits voorwielaandrijver tot de lekkerste uitvoering, een dikke 3.0 TDI en vierwielaandrijving.

Audi A6 Avant (C7)

Audi verandert in 2011 vrij weinig aan het ‘C6-recept’ met de C7. Wederom een kloeke stationwagon met een gestrekt silhouet. Veel motoren waren bij de A6 tijdens facelift al vernieuwd, de nieuwe A6 krijgt doorontwikkelde versie daarvan onder de kap. Wel nieuw is de 3.0 diesel met twee turbo’s die 313 pk en 650 Nm op alle vier de wielen afvuurt. Nog steeds het ideale wintersportkanon en volgens @Jaapiyo mijn favoriete auto.

Audi A6 Avant (C8)

Dan zijn we nu aanbeland in 2018. Het jaar waarin Verstappen in één race tot drie maal toe Lewis Hamilton wist in te halen om vervolgens als vijfde te finishen. Ook knap. Terug naar de nieuwe generatie A6 Avant. Persoonlijk ben ik niet een groot voorstander van de nieuwe ‘design’-stijl van Audi, maar als Avant is het toch wel een Dikschiff. Met name die dikke heupen doen het hem.

Dan nu de verschillen met het uitgaande model. We hebben al een vergelijking gedaan met de sedan-versie die Audi stug ‘Limousine‘ blijft noemen.

Uiterlijk:

We beginnen met het uiterlijk. “Huh, is dit een nieuw model? Ik dacht dat het facelift was!” Een veelgehoorde en altijd geslaagde grap. Dat is niet zonder reden. Met name het behoudende, decent dikke uiterlijk is een belangrijk aspect van de Audi A6 Avant. Je kan het nieuwe model eenvoudig herkennen aan de chromen strip tussen de achterlichten. Iets minder om trots op te zijn, zijn de ‘uitlaten’. Die waren echt, dat zijn nu chromen versiersels. Aan de ene kant niet erg, met ‘broem-broem’ geluiden door de speakers en kleine ronde pijpjes in wanstaltige ornamenten is dit een logische volgende stap. Misschien moet Audi weer terug naar de tijd van de pre-facelift A6: daarbij waren de uitlaten in het geheel niet zichtbaar. Ook is de D-stijl een stuk vlakker en doet daardoor denken aan de stamvader van deze serie Audi’s. Laatste zijn de quattro-esque wielkastranden.

Interieur:

Een ander belangrijk aspect aan dit type auto is het interieur. De verschillen qua dashboard en gadgets zijn al behandeld. Wat zijn de verschillen qua bagageruimte? De nieuwe A6 heeft een bagageruimte van 565 liter. Als je de banken neerklapt kom je uit op 1.680 liter. Ter vergelijking. De vorige A6 had een bagageruimte van 565 liter en 1.680 liter als je de banken neerklapte. Inderdaad: exact gelijk. Waarschijnlijk hebben klanten niet meer nodig. Toch is de A6 iets gegroeid in de breedte en wielbasis. Deze komen geheel ten goede aan de passagiers. Heel attent.

Motoren:

Audi presenteert de A6 een enkele benzinemotor en drie diesels. De dikste zijn de 3.0 TFSI benzinemotor (340 pk) en de 3.0 TDI zelfontbrander met 286 pk. Dat zijn ongetwijfeld de fijnste motoren die uitstekend bij het karakter van de auto passen. Gezien een navenant prijskaartje kun je ervan uitgaan dat motoren die op de planning staan belangrijker zijn. Dat zijn voorlopig twee diesels, een 3.0 TDI met 231 pk en een 2.0 TDI met 204 pk. Die laatste heeft enkel voorwielaandrijving. Alle A6’en hebben een achttrapsautomaat van ZF. In vergelijking met de vorige A6 niet heel erg schokkend.

Conclusie:

Audi weet blijkbaar erg goed wat hun klanten wensen. Een herkenbaar uiterlijk, een perfect interieur en de mogelijkheid om de auto geheel naar smaak aan te kleden. Uiteraard staan daar zeer forse prijzen tegenover. Het uiterlijk is herkenbaar A6, maar toch behoorlijk afwijkend. Ook in het interieur zijn de nodige stappen gezet. De stationwagonversie profiteert daar ook van. Geen extra ruimte, maar wel extra stijl. Precies hoe een lifestyle stationwagon hoort te zijn. Wel schokkend is dat er zo vol wordt ingezet op dieselmotoren. Ondanks dat het fijne blokken zijn die zeker hun nut hebben (met name op lange afstanden), is enkel MHEV-techniek een beetje karig. Een opgevoerde startmotor is wat anders dan een full-hybride, plugin-hybride of een volledig elektrische variant. Iets dat je anno 2018 best mag verwachten van een grote fabrikant.