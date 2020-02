Opel geeft busjes personenwagen uitrusting

“Bedrijfswagen en busjes rijden net zo goed als personenwagens”. Je zult het weleens horen van die ene Oom. Je weet wel, zo’n oom die ‘alles van auto’s weet’. Zo’n oom die zegt dat er niets gaat boven een nieuwe V6 diesel van BMW (“is net een benzine!”).

Maar er zit wel een kern van waarheid in. Bedrijfswagens kunnen tegenwoordig heel fatsoenlijk rijden. Nu bedoelen we niet als een S-Klasse of Toyota Camry, maar gewoon als busje. Met name qua uitrusting hoef je in principe niets meer te kort te komen. Opel heeft wat dingen in de aanbieding in de vorm van de Technology pakketten. Je kan deze bestellen op de Opel Combo, Vivaro en Movano.

Opel Combo

Het eerste pakket is Technology Pakket I. Op de Combo kost deze 1.399 euro. Daarvoor krijg je Navi Pro (met Apple CarPlay of Android Auto) en OpelConnect. Verder is de Combo met Technology pakket I voorzien van Park Distance Control (voor en achter), blind spot control en een passagiersbank, zodat je Combo geen tweezitter, maar een driezitter is.

Opel Vivaro

Ook op de Vivaro is het Technology Pakket I leverbaar. Bij de Vivaro wordt je voorstoel vervangen door een bank met doorgeefluik. De buitenste stoel kun je opklappen om zo een tafeltje te maken. Ook hier heb je het het Navi Pro systeem en de parkeer piepers voor en achter. Dit alles kost bij elkaar 1.349 euro.

Opel Movano

De grootste bedrijfsauto van Opel is de Movano en ja, ook deze is uit te rusten met het Technology Pakket I. Op de Movano ben je dan slechts 1.249 euro kwijt. Het navigatiesysteem is in dit geval het IntelliLink Pro systeem. Handigheid vind je met het flexibele dashboardkastje met tablet- en bekerhouder. De parkeersensoren worden ditmaal vergezeld van heuse dodehoeksensor. Op zich wel handig op zo’n grote bus.

Mocht het niet voldoende zijn, is er ook nog een uitbreiding met het Technology Pakket II mogelijk, waarmee je nog meer uitrusting krijgt op je bus. Het gaat overigens alleen om uitrusting vanuit de fabriek. Als je de laadruimte met hout wil betimmeren, zul je alsnog zelf aan de slag moeten, of dit als accessoire bestellen. Dit soort acties zijn altijd handig als je toch al in de markt was voor een dergelijke auto en écht niet kan kiezen tussen de Peugeot Partner, Citroen Berlingo of Opel Combo.