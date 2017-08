Deze ‘MURICA-mobiel werd voor véél geld geveild

Ford heeft weer eens een speciaaltje gebouwd om de Amerikaanse luchtmacht te pleasen.

De naam is F-22 F-150 Raptor en het is een unieke uitgave van de immens populaire pickup truck. Uiteraard is deze kannibaal van een auto geïnspireerd op de F-22 Raptor straaljager. Het uiterlijk werd verfraaid met allerhande verlichting, een heftige paint job, veel koolstofvezel, een nieuwe grille, grotere velgen en betere remmen. Vooruit, betere remmen dragen niet per se bij aan het uiterlijk, maar sommigen zullen kicken op grotere schijven en heftigere klauwen.

Of er onder de kap nog wat te zien valt? Jazeker! De 3.5 liter twin-turbo EcoBoost kreeg 545 pk en bijna 900 Nm aan koppel. Om al dat lekkers in bedwang te houden kreeg de Raptor andere vering met nieuwe bump stops en instelbare schokbrekers. Wie tijdens het omploegen van een stuk onverhard naar keuze graag geniet van wat muziek kan z’n lol op met het 1.500 Watt audiosysteem.

Traditiegetrouw werd het speciaaltje geveild ten behoeve van de Experimental Aircraft Association Gathering of Eagles, een organisatie die luchtvaart promoot onder jongeren. De bijzondere F-150 werd afgehamerd op een solide 300.000 USD. Ka-ching! Eerder zagen we trouwens al een Mustang die verwees naar een fighter jet.