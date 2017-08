6 redenen om deze Bentley te kopen

Het is een hoop geld voor een redelijk onbruikbare auto, maar we gaan je over de streep trekken.

De Bentley Brooklands uit 2008 is een joekel van een kar met een al even joekelige motor onder de kap. Geen downsizing of elektrificatie, maar een vette 6¾ liter V8 die vooral koppelrijk is. De occasion in kwestie mag mee voor 165.000 euro en da’s inderdaad een flinke berg euro’s. Wie toevallig een hoop centen op de bank heeft staan doet er toch goed aan om onderstaande lijst in het achterhoofd te houden.

1. Je bent de baas van de weg

Road presence heeft de Brooklands in overvloed zonder dat het ordinair wordt. Een Phantom is toch iets meer “kijk mij” en aan de gemiddelde (hele) dikke Duitser kleeft met name onder de niet-kenners/liefhebbers al snel een twijfelachtig imago. Daar heeft deze Brit geen last van. Dat Golfje bij het stoplicht zal je dan ook niet verleiden tot een sprintje. Die heb je immers al gewonnen. Je rijdt in een Bentley Brooklands.

2. Gelimiteerde oplage, dus waardevast(?)

Deze tweede generatie van de Brooklands werd in een oplage van 550 stuks gebouwd. Nu is dat voor een beetje Bentley (de Conti GT en de Bentayga uitgezonderd) niet heel weinig, maar het zal ongetwijfeld helpen om de restwaarde enigszins overeind te houden. Enigszins inderdaad, want dit ding kostte nieuw ongeveer een half miljoen euro. De ergste afschrijving heeft de vorige eigenaar echter al voor z’n rekening genomen, dus vanaf nu hoef je je weinig zorgen meer te maken. Als je dat al deed.

3. Dat interieur…

Smaken verschillen en de een heeft liever een enorm scherm voor het broodnodige infotainment dan de ander, maar je kunt er bijna niet omheen dat het binnenste van deze Bentley er wel heel uitnodigend uitziet. Luxueuzer dan je huiskamer en alle comfort om tijdens het rijden te overpeinzen of het de Côte d’Azur of toch de Algarve wordt. Deze Bentley heeft het.

4. Als het moet alsnog heel erg snel

Hard rijden in dit apparaat is onnodig (zie puntje 1), maar als het moet kan het absoluut. De V8 onder de kap levert 530 pk en 1.050 Nm. Ondanks het gewicht van 2.655 kg ga je ermee in 5,3 tellen naar 100 km/u en de top bedraagt bijna 300 km/u. Bij dergelijke snelheden geniet je nog steeds in alle comfort van een muzakje naar keuze. @WillemE en ondergetekende kunnen Creedence Clearwater Revival warm aanbevelen.

5. Voor het leuke stuurwerk heb je al andere auto’s

Wie in deze klasse shopt heeft al een collectie in de verwarmde garage staan. Da’s nodig ook, want parkeren is een ramp met een auto van dit formaat en als we onze Wouter mogen geloven stuurt de Brooklands niet bepaald strak. Bekijk onze rijtest maar eens. Da’s niet in het voordeel van de Bentley, maar voor ritjes naar de stad pak je gewoon de Cooper S van moeders de vrouw. B-weggetjes worden afgeraffeld met de Lotus Elise. Opgelost!

6. Hij is tijdloos

Natuurlijk bevat het interieur niet de gizmo’s die vandaag de dag standaard zijn op de gemiddelde leasebak en ook de CO2-uitstoot is niet echt compatible met de tijd waarin we leven. Jammer dan. De koets is dusdanig sierlijk en tijdloos vormgegeven dat de Brooklands over 20 jaar nog steeds goed voor de dag kan komen. Als je in de tussenliggende periode nog niet bent leeggelopen op onderhoud en verbruik.

Concluderend

Overtuigd? Mooi! Dit beestje uit 2010 heeft 42.000 kilometer achter de kiezen en mag zoals gezegd mee voor 165.000 euro. De advertentie check je hier.