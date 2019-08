Renault Sport maakt de Sandero R.S. nog gaver

Good news!

Oude wijn in nieuwe zakken. Normaliter zijn we er niet zo’n heel erge fan van, tenzij het goed is uitgevoerd. Bij de Dacia Sandero doen zie dat perfect. Het is vooral heel veel meter auto voor relatief weinig geld. Nieuw, dus met garantie. Beproefde techniek, waardoor je hopelijk minder aanspraak hoeft te maken op die garantie.

Nu zijn oudere auto’s in sommige gevallen erg leuk om te rijden: de sensaties komen wat minder gefilterd binnen. De tekortkomingen die een auto niet zo goed maken, zijn vaak precies de redenen dat een auto wel leuk is. Helemaal als een befaamde sportdivisie zich erover gaat buigen.

In dit geval gaat het om de Renault Sandero. Niet op alle markten wordt de auto ‘Dacia‘ genoemd, zoals in Zuid-Amerika. Speciaal voor die markt is er ook een extra snelle Renault Sandero, namelijk de Renault Sandero R.S., deze is er overigens al sinds 2015. Vandaar dat Renault de auto onderworpen heeft aan een heuse facelift. De auto is gaver gemaakt dankzij een nieuw front, opgefriste achterkant en een licht herzien interieur, alhoewel afbeeldingen ervan schaars zijn. We moest het met de onderstaande foto doen. Mooi paneeltje, niet?

Het recept van de auto is niet bijster bijzonder, maar het totaalplaatje is wel heel erg leuk. Onder de kap huist namelijk een atmosferische 2.0 viercilinder, goed voor 150 pk aan vermogen en 205 Nm aan koppel. Dat zijn de krachten die je kan opwekken als je gebruik maakt van ethanol. Ga je enkel op benzine rijden, dan krijg je ‘slechts’ 145 pk en 201 Nm.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak met extra korte verzetten. De 0-100 sprint lijkt met 8 seconden niet heel snel te zijn, maar je moet voordat je de 100 km/u hebt bereikt, nog even van 2 naar 3 schakelen. De topsnelheid is 205 km/u, meer dan voldoende voor zo’n soort auto, zeker omdat de vier schijven rondom specifiek benoemd worden! Qua prijs moeten we even niet mee kijken, in Brazilië kost de Renault Sandero R.S. een kleine 18 mille. Gezien de CO2-uitbrakende kwaliteiten van deze ouderwetse motor zou de Nederlandse prijs op 65 mille komen te liggen, ofzo.