Meer mensen dood door zuinigere auto’s

Heh?

Verontrustend nieuws uit de Verenigde Staten. Wat betreft zuinige auto’s had Donald Trump al een wat omstreden manier van beslissen, door een zuinigheidsplan op vervuilende auto’s af te schaffen. Dit plan zorgde voor minder vervuilende auto’s en stimuleerde fabrikanten om zuinigere en minder vervuilende auto’s te bouwen, evenals investeren in nieuwe manieren om auto’s daadwerkelijk minder vervuilend en zuiniger te maken. Schandalig! Begrijpelijk dat daar zo snel mogelijk weer de stekker uitgetrokken is!

Het zorgt echter voor een paar interessante wendingen voor de autoverkoop in de ‘States. De gedachte achter de afschaffing vanuit de officials aan de Trump-zijde zeggen dat zuinigere auto’s niet per sé een positieve ontwikkeling is. Als je auto langer op één tank benzine rijdt, betaal je relatief minder benzine en is autorijden dus goedkoper. Dat zorgt ervoor dat het voor meer mensen bereikbaar wordt en veelrijders zullen nog-veel-meer-rijders worden. Meer auto’s op de weg is meer ongelukken. Hmm.

Terug in de echte wereld wordt er stierenkak geroepen op deze claim. De reden is heel simpel: deze lijst. Dit zijn de auto’s die in Amerika het meest gereden worden. Als zuinigheid een belangrijk aspect was voor het volk om auto’s te kopen, zou dit lijstje nogal Greenpeace-vriendelijk zijn. Maar gezien de hele lijst op één auto na alleen maar fullsize SUV’s zijn zoals de Ford Expedition, Chevrolet Suburban en Cadillac Escalade, kun je concluderen dat het groene aspect van een auto bij de Amerikanen niet bizar hoog in het vaandel staat.

Dus mensen in Suburbans rijden iedereen dood? Ja. Maar dat heeft met andere zaken te maken met het feit dat mensen graag veel rijden omdat de emissie-eisen de auto’s qua brandstof betaalbaar maken. Een evenredige trendlijn die aanduidt dat er verband zit tussen ‘goedkopere’ auto’s en meer ongelukken bestaat eigenlijk niet direct. Daarom gaan de Environmental Protection Agency (EPA) en de Trumpisten in overleg met elkaar om te zien of er een nagenoeg perfect uitstootplan voor 2026 geregeld kan worden. (via AP News)