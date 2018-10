Deze nieuwe autoshow komt naar Amazon Prime

Naast The Grand Tour krijgt Amazon Prime er een nieuwe automotive show bij.

Alleen een abonnement afsluiten voor The Grand Tour is ook zo wat. In dat opzicht heeft de Amerikaanse streamingdienst wellicht goed nieuws, want het portfolio voor de petrolhead zal verder uitgebreid worden.

Een nieuwe show genaamd The Gymkhana Files komt exclusief naar Amazon Prime. De serie geeft een kijkje achter de schermen van Gymkhana 10. Deze Gymkhana moet nog uitgebracht worden, maar Ken Block en zijn team hebben er meer dan een jaar gewerkt. Er komt behoorlijk wat kijken bij de opnamen van de stunts en The Gymkhana Files gaat dit in detail in kaart brengen.

Het is de bedoeling dat Gymkhana 10 de negen eerdere stuntvideo’s dik gaat overtreffen. Tot nu toe is bekend dat er vijf verschillende vierwielaangedreven Fords meedoen, waaronder de brute Hoonicorn V2.

The Gymkhana Files bestaat uit acht afleveringen. De eerste aflevering is vanaf 16 november te zien, met wekelijks een nieuwe aflevering. De laatste aflevering zal op 7 december uitgebracht dat worden. Op dezelfde datum komt ook Gymkhana 10 uit. Check de trailer hieronder.