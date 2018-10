FIA maakt de F1-kalender voor 2019 bekend

Zijn er al nieuwe locaties te vinden?

Het is elk jaar weer afwachten welke locaties er op de planning staan voor de Formule 1. Er is veel animo om nieuwe landen op de kalender te krijgen, om plekjes op te vullen voor landen die de kalender juist verlaten. Er zijn daarom veel speculaties gaande over nieuwe F1-locaties. Naar verluidt zijn er op veel plekken momenteel FIA-mannen potentiƫle circuits aan het keuren.

Daarbij lijkt het alsof er een GP van Nederland aan zit te komen. Leuk, als thuiswedstrijd voor Max Verstappen, al vinden velen dat Spa dat eigenlijk al is. Nu nog even kiezen tussen Zandvoort of Assen, maar als dat al goedgekeurd wordt, is 2020 het vroegst dat de GP van NL er komt. Tevens worden voor 2020 de GP’s van Vietnam en Miami in de geruchtenmolen gestopt.

2020 is echter pas over twee jaar, dus er moet eerst nog een volledig jaar F1 tussen zitten. Het seizoen van 2019 is het seizoen van de grote stoelendans. Momenteel zijn er maar twee teams die bevestigd hebben dat ze met exact dezelfde rijders aan de grid verschijnen. Het overzicht van de momenteel bevestigde rijders staat onder dit artikel. Wellicht om na deze stoelendans de sport nog een beetje hetzelfde te houden, is de grid voor 2019 vrijwel niet veranderd. Dat was al bekend, maar niet bevestigd. Dus bij deze.

Geen nieuwe locaties of landen die de stekker eruit trekken: de enige verandering is het omwisselen van de GP van de VS en de GP van Mexico. Tevens wordt de Triple Header er dit jaar niet in verwerkt. In 2018 waren de GP-weekenden van Frankrijk, Oostenrijk en Engeland verdeeld over drie opeenvolgende weken. Daardoor werden de roadtrip-vaardigheden van de teams tot de limiet getest, terwijl ze andere dingen hadden om te testen. Dit jaar vallen de GP’s van Frankrijk en Oostenrijk wel achter elkaar, maar met een bufferweek voor Engeland.