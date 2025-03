Deze Nissan Nismo op Marktplaats kende jij nog niet

Een unieke Nissan Nismo op Marktplaats waarvan we bijna zeker weten dat je hem nog niet kende.

Net als vele andere sporttakken van automerken is Nissan’s Nismo niks anders dan de motorsportdivisie. Vandaar ook de samentrekking van Nissan en Motorsport als naam. Vele raceauto’s werden gebouwd door deze divisie, denk bijvoorbeeld aan de Nismo GT-R LM (R33). Daarna kwamen auto’s als de Silvia, Fairlady Z en Skyline GT-R als Nismo-varianten, met meer power dan de standaard recepten. Echt het AMG van Nissan, zeg maar.

Nismarketing

Tegenwoordig is Nismo wat vatbaarder voor marketing. Vaak zijn ze wel iets sportiever dan het standaardrecept, maar vallen vooral de visuele upgrades op. Denk maar aan de Ariya Nismo.

Primastar

Nu komt er op Marktplaats een nogal bijzondere Nissan Nismo tevoorschijn. Het is namelijk een Nissan Primastar Nismo. Dat zegt je misschien helemaal niet zo veel, en dat heeft een reden. Zo ziet ‘ie eruit in ieder geval:

En jawel: het is een busje. Misschien herken je hem zelfs wel: het is een rebadge van de Renault Trafic. Toen Opel en Renault samen gingen werken voor bedrijfswagens, mocht Renaults alliantiepartner Nissan ook met de busjes aan de haal. De Kangoo (die er nooit als Opel was, de Combo was een ander model) werd de Kubistar, de Movano en Master werden de Interstar en de Vivaro en Trafic werden dus de Primastar. Opel is inmiddels opgegaan in Stellantis en de nieuwe Vivaro is een Peugeot Expert, maar Renault rebadget de Trafic nog tot de Primastar. Leuk feitje: in Australië is deze bus er ook nog als Mitsubishi.

Primastar Nismo

Goed, de rebadge van de Renault Trafic wordt dus de Nissan Primastar, en daar is dus een Nismo-versie van. En die is uniek voor Nederland, maar dat heeft wel als reden dat Nissan er niet veel mee te maken heeft. Het is namelijk een hersenspinsel van de Nederlandse Renault/Nissan-dealer ABD. Die hebben een rits Primastars omgekat tot Nismo.

Wat verandert er dan? Dat is afhankelijk van welke je kiest, er staat namelijk een heel aanbod Primastar Nismo’s op Marktplaats. Deze zijn wit, zwart of grijs qua exterieur. Vervolgens is vrijwel alles zwart gelakt om tot een Shadowline-achtig geheel te komen. Inclusief zwarte velgen. Een kleine misser die we toch even willen benoemen: het rode accentlijntje dat een Nismo vaak heeft, ontbreekt. Dat had op simpele wijze het gevoel iets kunnen versterken.

Nu is de Nissan Primastar Nismo namelijk vooral een ietwat bijzonder uitgevoerde bus. Bij een wit exemplaar dat ABD ook verkoopt vinden we bijvoorbeeld niet de Nismo-zonnestrip. Dan moet je goed zoeken om de Nismo-details te vinden. Van buiten dan.

Van binnen vindt je namelijk bij deze witte wel genoeg hints dat het een speciale uitvoering is. Hoofdsteunen, badges bij het stuur en de aircobediening: herinneringen dat jouw bus net even dikker is.

Standaard motor

Mild extra uiterlijk vertoon dus, maar misschien dat de Nissan Primastar Nismo dan een stuk sneller is dan de standaard Primastar? Nee, helaas. De motor is nog steeds de 130 pk sterke 2.0 liter dCi van Renault. Het idee is in ieder geval erg leuk en je hebt zelf een ruime keuze in samenstelling: zoals gezegd de kleuren, maar ook of je bijvoorbeeld dakrails of een enkele of dubbele cabine wil. Afhankelijk van wat je kiest ligt de prijs van deze Nismo-bussen ergens tussen de 35.000 en 45.000 euro. Check deze, en de gerelateerde Nismo Primastars, vooral even op Marktplaats.