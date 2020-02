Ford specialisten geven Golf GTI Golf R power

En dat voor een schijntje.

De Golf VII is inmiddels niet meer leverbaar, maar we moeten nog eventjes wachten op de snelle versies van de nieuwe Golf VIII. Uiteraard zullen deze ook weer arriveren. Heel kort door de bocht: alles wat er was, komt terug, maar dan met net weer meer vermogen.

Mocht je nogal haast hebben in het verkeer én om een nieuwe snelle Golf aan te schaffen, heeft M52 een oplossing voor je. M52 is de Volkswagen tak van Mountune. Mountune kunnen we weer van diverse snelle Fords op basis van de Fiesta ST, Focus ST en Focus RS. Ze hebben nu een speciale actie voor de Golf GTI die we je niet wilden onthouden.

Het gaat namelijk om de Stage 1-kit van M52. Dat is een combinatie van een ECU-kit en een M52-sportuitlaat met naar keuze aluminium of koolstofvezel eindpijpen. Ondanks de eenvoudige modificaties, is het resultaat uitstekend te noemen. De motor levert 310 pk aan vermogen en maar liefst 475 Nm aan koppel! Dat is meer dan de Golf R heeft.

De modificaties zijn mogelijk op de versie met handbak en automaat. Het goede nieuws is dat het tijdelijk zeer scherp geprijsd is. Voor 1.000 pond (1.180 euro) schroeven ze de uitlaat ervoor je op en pakken zie de ECU van de GTI aan. Het resultaat is dat je nu niet in 6,4 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten, maar in 5,4 seconden. Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept.

Over de garantie wordt wel gesproken. Je krijgt namelijk 12 maanden en 19.312,128 kilometer garantie.