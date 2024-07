Deze Porsche 911 is een nachtmerrie voor tuners

Slecht nieuws voor fans van blubberveel pk’s achteraf toevoegen aan je auto. De nieuwe Porsche 911 vormt een uitdaging voor tuners.

Tuning moet een beetje je ding zijn. Collega @willeme vindt het helemaal top. Hij zwemt veel liever in KW veersets en BBS wielen dan in Bacardi Lemon. Ook een beetje ECU tsjoening, XHP-software en downpipes graaft onze torenhoge vrind wel. Persoonlijk ben ik iets minder fan. Tuurlijk, het is allemaal cultuur enzo en dat is mooi. Maar, als je ‘de snelle’ wil hebben, waarom koop je die dan niet af fabriek?

Bij de Porsche 992.2 GTS zal je volgens ‘kenners’ wat dat betreft geen keus hebben. Want de 911 nieuwe stijl met ‘hybride turbo’ is weliswaar best krachtig. Maar daar zal je het ook min of meer mee moeten doen. De ‘ingewikkelde’ elektrische turbo die een integraal onderdeel uitmaakt van de krachtbron, heeft geen wastegate. Dat is volgens kwaliteitspublicatie TopGear de belangrijkste reden dat er geen megavermogens uit het blok gehaald zullen worden door tupperwareboeren.

Tegenwoordig is dat immers het gebruikelijke recept om extra power los te peuren uit een blok. Ander chippie erin, grotere turbo erop en goaaaaaaan met die ‘Stage II’. Heb je in je Carrera GTS opeens stiekem meer power dan de buurman met zijn Turbo. Há! Maar nu niet meer dus. Een Porsche techneut zegt tegen TopGear:

That is not possible. The wastegate function of the electric turbo is connected to the entire hybrid system. You would open Pandora’s box by poking around in the electric turbo. Maybe it’s better to wait a while for the new Porsche 911 Turbo. Porsche engineer, is een purist

Uiteraard weet de beste man wel dat het bloed van snelheidsjunkies kruipt waar het niet gaan kan:

No matter how impossible it seems, tuners are always smart enough to figure something out. But we certainly wouldn’t trust the tuner on the street corner with it. Porsche engineer, weet zelluf

Hele vakkundige tuners zouden bijvoorbeeld een eigen hybride-turbo kunnen bouwen. Maar ja dan zal je het al snel hebben over de Rufs van de wereld.