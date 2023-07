Deze Porsche 928 heeft een Toyota V12

De Porsche 928 is natuurlijk sowieso een epische auto. Maar met Toyota V12 wordt het allemaal nog beter, toch?

Porsche kwam eind jaren ’70 op de proppen met de opvolger van de legendarische 911. Die ultieme doorontwikkeling van de Kever was gaaf, maar had zijn beste tijd achter zich. Althans dat was destijds de gedachte bij Porsche’s management. Men was onder andere bang dat regelgeving in Amerika de 911 zou verbieden. Mede daarom was het recept voor de 928 eigenlijk typisch Amerikaans: een Vee Eight Moootor voorin en aandrijving op de achterwielen. Dat was een concept dat de Amerikaanse regelgevers moeilijk konden verbieden…

Ondanks het feit dat de 928 de allereerste (en enige gave) Europese Auto van Het Jaar ooit werd, liep het allemaal anders dan voorspeld. De (Amerikaanse) klanten bleven juist roepen om de 911. De 928 had zijn schare fans, maar deze was lang niet zo groot als die van 911. In veel opzichten onterecht. De 928 was, zeker destijds, objectief gezien de betere auto.

De 928 kreeg vele updates gedurende zijn leven en bleef lang in productie. Tot 1995 om precies te zijn. Maar hoewel de auto de laatste jaren weer veel in achting gestegen is, blijven het auto’s die relatief goedkoop op de kop te tikken zijn. Dat wil zeggen, voor fraaie en bijzondere exemplaren leg je tegenwoordig ook de hoofdprijs neer. De auto is zelfs zo populair dat een Frans bedrijf brood zag in een restomod. Maar een ‘gewone’ 928 uit de vroege jaren ’80 is qua aanschaf best bereikbaar.

Qua aanschaf moet daarbij echter wel de nadruk hebben. Want ja, het is een Porsche en een V8. Sowieso is het verbruik dus niet per se mals, maar vooral ook de onderhoudskosten kunnen fors uitvallen. Porsche heeft de onderdelenvoorziening vermoedelijk beter op orde dan welk ander merk dan ook. Maar…daar staat wel een prijskaartje tegenover.

In het verleden zijn er dan ook vele 928-jes gesneuveld doordat ze ‘in verkeerde handen’ vielen. Goedbedoelende lieden met grotere dromen dan portemonnees. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het betekende wel dat de auto’s soms ergens geparkeerd werden om nog ‘ooit’ gemaakt te moeten worden. En dat laatste gebeurde dan niet zelden nooit meer. Deze auto’s zijn nu veelal onderdeel van nog rijdende exemplaren geworden, als orgaandonor.

Maar een engine swap is natuurlijk ook een optie. Een LS-motor ligt voor de hand, want ook V8 alleen dan extra betrouwbaar en goedkoop. Maar voor de 928 die je nu kan kopen op Cars & Bids, is gekozen voor een V12. Eentje afkomstig uit niks minder dan een Toyota Century (1GZ-FE). Dat is een staaltje Japans-Duitse samenwerking waar we wel achter kunnen staan #don’tmentionthewar.

De koppeling tussen motor en de rest van de auto verloopt overigens via een Amerikaanse handbak. Een en ander wordt aan elkaar gepraat door Erben Wennemars een MS3Pro Engine Management systeem. Kennelijk werkt het allemaal en er is ook de nodige aandacht besteed aan de looks. De motor heeft een speciale afdekking met daarop de tekst ‘Porsche 928 V12’.

De auto heeft verder nog wat modificaties zoals stoelen uit een 930 Turbo (met dezelfde kleur leder als de rest van het interieur), een speciale uitlaat en betere remmen. Opvallend is ook het achterspoilertje van een -jawel- Audi TT. De velgen komen van een moderne Panamera. Daar zijn we dan niet per se fan van, maar soit. Dat is een easy fix. Koop dan?