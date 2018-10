Deze Porsche 964 Carrera 2 is een ware dikbolide

Eerlijk waar.

DP Motorsport heeft in zijn geschiedenis vooral naam gemaakt met de conversies en ombouwpakketten van de Porsche 964. Zo nu en dan wijken ze wel eens af van deze fantastische generatie, maar het is wel degelijk het model waarmee ze uitblinken. Dit bewijzen ze maar weer eens met de zogenaamde Speedy Irishman, een zeer smakelijke 964 Carrera 2.

De naam van de bolide is niet uit de lucht komen vallen. DP Motorsport baseert deze namelijk op kleurcode 213 van de Porsche: Irish Green. Op een klein aantal gouden en zwarte accenten na, is de gehele auto gehuld in de diepgroene tint. De kleur werkt haarfijn op deze klassieker, die op een handvol plekken is aangepakt. Het tuningsbedrijf heeft de bolide bijvoorbeeld aan weerszijden met 25 mm verbreed met plastic dat verstevigd is met carbon en kevlar.

Dit alles staat in fijn contrast met de binnenzijde van de Carrera 2. De kuipstoelen van Recaro zijn gewikkeld in een bruin leer van Porsche, dat verder verfijnd is met een heerlijk ouderwets geblokt patroon. De kleurencombinatie herkennen we eveneens terug in de rest van het interieur. Op het dashboard, de tunnel en een handvol andere details maakt leer plaats voor alcantara.

Op technisch gebied heeft DP Motorsport de auto ook goed voorbereid voor het nodige gooi-en-smijtwerk. De Carrera 2 heeft naast een aangepaste ophanging – hij heeft nu verschillende KW Clubsport onderdelen – ook nog eens verbeterde assen. De wagen wordt aangedreven door een 3,8-liter boxer die in totaal 325 pk produceert. De bolide kost 198.000 euro en dat is inclusief de basis 964. Heb je het origineel zelf in de garage staan, dan kun je deze naar ze toebrengen en is het eindbedrag kleiner.